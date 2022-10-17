Netflix придбав права на показ 7 українських фільмів

Сьогодні стали доступні 7 фільмів, створені за державної підтримки, із великого пакету стрічок, права на показ яких на території України придбав стрімінговий сервіс Netflix.

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Про це повідомляє Державна агенція України з питань кіно.

На сервісі вже доступні фільми:

"Мої думки тихі" Антоніо Лукіча (Antonio Lukic)

"Захар Беркут" Ахтема Сеїтабаєва та Джона Вінна (John Wynn)

"Зірки за обміном" Олексія Даруги

"Віддана" Христини Сиволап

"Фокстер та Макс" Анатолія Матешка

"Сторожова застава" Юрія Ковальова

"Поводир" Олеся Саніна

"Цієї осені ми уклали справді унікальну угоду та продали права на перегляд великого пакету українських фільмів на Netflix на території України. За умовами та бізнес-етикетом, ми повинні тримати це в секреті, тому просто спостерігали, як українські ЗМІ провели справжнє розслідування, оприлюднили інформацію, хоч і неповну, заздалегідь, як цю інформацію підхопила громадськість. Це свідчить про те, що наші повні метри справді потрібні глядачеві, викликають інтерес і захоплення. Усе це надихає і далі працювати на локальну та глобальну дистрибуцію українських фільмів і серіалів. Слідкуйте за анонсами. Далі буде", — розповів Євген Драчов, директор Film.ua Distribution.