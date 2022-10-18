"Крокодил". Лунный календарь на 18 октября 2022 года

Хороший день для завершения дел и плохой — для их начала.

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23 лунный день. Символ дня – Крокодил. Это непростой эмоциональный день, в людях проявляется злость и агрессивность, возможны частые вспышки гнева. Хороший день для завершения дел и плохой — для их начала. Лучше избегать любых рисков, не подписывать контракты и важные документы — слишком большой риск потерять все.

В этот день нельзя поддаваться провокациям, идти на поводу соблазном и прихотей. Важно проявлять такие качества, как целеустремленность, бесстрашие и уверенность в собственных силах. Не должно быть никаких сомнений в правильности своих действий.

Желательно избегать толпы: в этот день больше обычного преступлений, столкновений и примитивного хулиганства.

Это день очищения дома, внесение в дом священных предметов. Помещение можно почистить огнем, или святой водой, или окуривать можжевельником. Отлично положить на порог черный кремень.

Сегодня лучше не переедать, отказаться от употребления алкоголя и крепкого кофе. Они будут только стимулировать животные инстинкты, которые и так слишком активны в этот день.

Стрижка придаст лицу хороший цвет, улучшит ваше благосостояние.

Секс в этот день крайне нежелателен. Он может вызвать болезненные ощущения и слабость.

Луна в знаке Рак

В дни Рака люди бывают очень чувствительными и легко ранимыми. Мы углубляемся в себя, погружаемся в свой внутренний мир. Наши переживания становятся важнее событий внешнего мира. Настроение бывает изменчивым, характер – неустойчивым. Исчезает стабильность в поведении. В дни Рака мы легко подвергаемся влиянию внутренних бессознательных импульсов, а потому иногда совершаем неадекватные поступки. К примеру, не задумываясь, идем на риск или на неоправданные жертвы.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ