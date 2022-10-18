"Крокодил". Місячний календар на 18 жовтня 2022 року

Хороший день для завершення справ і поганий — для їхнього початку.

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23 місячний день. Символ дня — Крокодил. Це непростий емоційний день, у людях проявляється злість і агресивність, можливі часті спалахи гніву. Хороший день для завершення справ і поганий — для їхнього початку. Краще уникати будь-яких ризиків, не підписувати контракти та важливі документи — надто великий ризик втратити все.

Цього дня не можна піддаватися провокаціям, іти на поводу спокус і забаганок. Важливо виявляти такі якості як цілеспрямованість, безстрашність і впевненість у власних силах. Не повинно бути жодних сумнівів щодо правильності своїх дій.

Бажано уникати натовпу: у цей день більше звичайних злочинів, зіткнень і примітивного хуліганства.

Це день очищення будинку, внесення в дім священних предметів. Приміщення можна очистити вогнем, або святою водою, або обкурити ялівцем. Добре покласти на поріг чорний кремінь.

Сьогодні краще не переїдати, відмовитися від вживання алкоголю та міцної кави. Вони тільки стимулюватимуть тваринні інстинкти, які й так надто активні цього дня.

Стрижка надасть обличчю гарного кольору, покращить ваш добробут.

Секс у цей день вкрай небажаний. Він може викликати хворобливі відчуття й слабкість.

Місяць у знак Рак

У дні Рака люди бувають дуже чутливими та легко вразливими. Ми заглиблюємося в себе, поринаємо у свій внутрішній світ. Наші переживання стають важливішими за події зовнішнього світу. Настрій буває мінливим, характер нестійким. Зникає стабільність у поведінці. У дні Рака ми легко наражаємося на вплив внутрішніх несвідомих імпульсів, а тому іноді здійснюємо неадекватні вчинки. Наприклад, не замислюючись, ідемо на ризик чи невиправдані жертви.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ