Знаки Зодиака, которым чаще всего изменяют партнеры

Представители этих знаков, по наблюдениям астрологов, часто страдают от неверности партнеров. Почему так происходит и какие особенности характеров к этому приводят — все объясняют звезды.

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Лев

Львы — как женщины, так и мужчины — очень харизматичные и сильные личности. Они яркие и очень эмоциональные и чаще всего просто подавляют партнера, не дают ему проявлять инициативу, а иногда и очень жестко доминируют. Не всем это нравится, но, будучи сильно влюбленными или просто эмоционально зависимыми, половинки Львов терпят такое отношение. До момента, пока на их горизонте не появляется человек с более мягким и покладистым характером. Тогда возникают связи на стороне и Львы, обладая прекрасным чутьем на неправду, очень страдают от измен. Астрологи советуют Львам быть более чуткими в отношениях и давать близким людям возможность реализовать свой эмоциональный потенциал.

Девы

Девы очень доверчивы, наивны и добродушны. Они не склонны к паранойе, подозрениям и сомнениям, поэтому практически никогда не сомневаются в своих партнерах. Однако если начнут догадываться о неверности, то, скорее всего спросят об этом прямо. Более того, у Дев очень сильно развита интуиция, поэтому в большинстве случаев их подозрения не беспочвенны. Измену Деву переносят несложно, они быстро переживают неприятные чувства и продолжают свой путь — такими же добрыми и наивными. Впрочем, каждый печальный опыт делает их мудрее и избирательнее. Астрологи советуют Девам больше внимания уделять своим избранникам и больше обращать внимание на действия, а не слова.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVba