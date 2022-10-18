Знаки Зодіаку, яким найчастіше зраджують партнери

Представники цих знаків, за спостереженнями астрологів, часто страждають від невірності партнерів. Чому так відбувається і які особливості характерів до цього приводять — пояснюють всі зірки.

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Лев

Леви — як жінки, так і чоловіки — дуже харизматичні та сильні особистості. Вони яскраві та дуже емоційні і найчастіше просто пригнічують партнера, не дають йому виявляти ініціативу, а іноді й дуже жорстко домінують. Не всім це подобається, але, сильно закохані або просто емоційно залежні, половинки Левів терплять таке ставлення. До моменту, поки на їхньому горизонті не з'являється людина з м'якшим і поступливішим характером. Тоді виникають зв'язки на боці і Леви, маючи прекрасне чуття на неправду, дуже страждають від зрад. Астрологи радять Левам бути чуйними у стосунках та давати близьким людям можливість реалізувати свій емоційний потенціал.

Діви

Діви дуже довірливі, наївні та добродушні. Вони не схильні до параної, підозр та сумнівів, тому практично ніколи не сумніваються у своїх партнерах. Однак якщо почнуть здогадуватися про невірність, то швидше за все запитають про це прямо. Щобільше, у Дів дуже розвинена інтуїція, тому в більшості випадків їх підозри не безпідставні. Зраду Діву переносять нескладно, вони швидко переживають неприємні почуття і продовжують свій шлях — такими ж добрими та наївними. Втім, кожен сумний досвід робить їх мудрішими та вибірковими. Астрологи радять Дівам більше уваги приділяти своїм обранцям та більше звертати увагу на дії, а не слова.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVba