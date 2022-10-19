"Медведь". Лунный календарь на 19 октября 2022 года

В этот день обязательно нужно максимально нагружать организм — энергия не должна застаиваться, иначе это может привести к болезням.

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24-й лунный день. Символ дня — "Медведь" и это очень точный символ — день очень сильный в энергетическом плане. Энергии хватит с лихвой для любого дела, в самых разных сферах жизни. В этот день обязательно нужно максимально нагружать организм — энергия не должна застаиваться, иначе это может привести к болезням. Очень полезны активный спорт, мозговая деятельность. Также не стоит сдерживать эмоции радости и счастья.

Хорошо начинать долгосрочные проекты, если на это есть вдохновление или завершать накопившиеся дела.

Можно и даже нужно дать повышенную физическую нагрузку. Этот день – день рекордов и больших достижений в спорте. Но, с другой стороны, "из кожи лезть" не нужно.

Для всех свершений в этот день требуется много энергии, поэтому можно увеличить рацион питания. Еда даст дополнительную энергию.

Секс в этот день очень благоприятен.

Луна в знаке Лев

Дни Льва способствуют приподнятому, бодрому настроению. Будет казаться, что мы все можем, что любая вершина нам по плечу. Окружающий миру будет отвечать нам доброжелательностью. В эти дни не стоит скупиться на комплименты, говорить близким добрые, теплые слова.

Эти дни хороши для праздника, веселья. Наилучшим образом проходят презентации. Желательно нарядно одеться, привести себя в порядок и отправиться куда-нибудь, где много народа и царит праздничная атмосфера: в театр, на концерт, в гости. В эти дни люди уделяют особенно большое внимание облику: то, как вы выглядите, будет непременно замечено.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ