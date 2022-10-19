Цього дня обов'язково потрібно максимально навантажувати організм — енергія не повинна застоюватись, інакше це може призвести до хвороб.

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"Ведмідь". Місячний календар на 19 жовтня 2022 року.

24-й місячний день. Символ дня — "Ведмідь" і це дуже точний символ — дуже сильний день в енергетичному плані. Енергії вистачить з лишком для будь-якої справи, у різних сферах життя. Цього дня обов'язково потрібно максимально навантажувати організм — енергія не повинна застоюватись, інакше це може призвести до хвороб. Дуже корисні активний спорт, мозкова діяльність. Також не варто стримувати емоції радості та щастя.

Добре розпочинати довгострокові проєкти, якщо на це є натхнення або завершувати справи, що накопичилися.

Можна і навіть потрібно дати підвищене фізичне навантаження. Цей день — день рекордів та великих досягнень у спорті. Але, з іншого боку, "зі шкіри лізти" не треба.

Для всіх звершень у цей день потрібно багато енергії, тож можна збільшити раціон. Їжа надасть додаткову енергію.

Секс у цей день дуже сприятливий.

Місяць у знаку Лев

Дні Лева сприяють піднесеному, бадьорому настрою. Здаватиметься, що ми все можемо, що будь-яка вершина нам під силу. Навколишній світ відповідатиме нам доброзичливістю. Цими днями не варто скупитися на компліменти, говорити близьким добрі, теплі слова.

Ці дні хороші для свята, веселощів. Найкращим чином відбуваються презентації. Бажано гарно одягтися, привести себе в порядок і вирушити кудись, де багато народу і панує святкова атмосфера: у театр, на концерт, у гості. У ці дні люди приділяють особливу увагу вигляду: те, як ви виглядаєте, буде неодмінно помічено.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ