Магнитные бури в октябре. Астролог рассказала кому будет непросто их пережить

Волна магнитных бурь ждет нас с 28 по 30 октября.

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Весы

Весы в эти дни могут пережить упадок сил. Сложности и неурядицы посыпятся, прежде всего, на роботе. Могут быть неоправданные упреки со стороны руководства, новые требования, критика. Техника может выходить со строя, контракты и встречи срываться. Возможна задержка денежных выплат, потеря компенсаций. В эти дни накопившаяся усталость и меланхоличное настроение дадут о себе знать. чтобы максимально снизить воздействие магнитных бурь, астрологи советуют Весам больше отдыхать и относиться к жизни философски — все трудности не вечные, а за любым упадком следует подъем.

Лев

Львам во время магнитных бурь следует беречь здоровье — как свое, так и близких. Степень проблемности может колебаться от легкой простуды до обострения хронических заболеваний. Естественно это скажется на работоспособности Львов, их настроении. Астрологи рекомендуют внимательно следить за самочувствием, не игнорировать первые сигналы организма, не перетруждаться в конце октября, а в период с 28-30-е — вообще по возможности остаться дома или просто максимально снизить любые нагрузки, в том числе и физические.

Водолей

У Водолеев во время магнитных бурь могут возникнуть непредвиденные проблемы, которые касаются недвижимости или переоформления документов. Представители этого знака могут попасть в бюрократическую канитель, что само по себе забирает силы и энергию. Ситуация может усугубиться из-за раздражительности и усталости, которую Водолеи могут испытывать. Астрологи рекомендуют им сохранять равновесие, избегать конфликтов. Расслабиться и снять негатив поможет спорт или длительные пешие прогулки на свежем воздухе, в приятной компании.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ