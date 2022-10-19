Магнітні бурі в жовтні. Астрологиня розповіла, кому буде непросто їх пережити

Хвиля магнітних бур чекає на нас із 28 по 30 жовтня.

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Терези

Терези в ці дні можуть пережити занепад сил. Складнощі та негаразди посипляться, перш за все, на роботі. Можуть бути невиправдані закиди з боку керівництва, вимоги, критика. Техніка може виходити з ладу, контракти й зустрічі зриватися. Можлива затримка грошових виплат, втрата компенсацій. У ці дні втома та меланхолійний настрій дадуть про себе знати. Щоб максимально знизити вплив магнітних бур, астрологи радять Терезам більше відпочивати й ставитися до життя по-філософськи — всі труднощі не вічні, а за будь-яким занепадом іде підйом.

Лев

Левам під час магнітних бур слід берегти здоров'я — як своє, так і близьких. Ступінь проблемності може вагатися від легкої застуди до загострення хронічних захворювань. Природно, це позначиться на працездатності Левів, їхньому настрої. Астрологи рекомендують уважно стежити за самопочуттям, не ігнорувати перші сигнали організму, не непепрацьовувати наприкінці жовтня, а в період 28-30-х узагалі за можливості залишитися вдома або просто максимально знизити будь-які навантаження, зокрема й фізичні.

Водолій

У Водоліїв під час магнітних бур можуть виникнути непередбачені проблеми, які стосуються нерухомості або переоформлення документів. Представники цього знака можуть потрапити в бюрократичну тяганину, що саме по собі забирає сили й енергію. Ситуація може посилитися через дратівливість і втому, яку Водолії можуть відчувати. Астрологи рекомендують їм зберігати рівновагу, уникати конфліктів. Розслабитися та зняти негатив допоможе спорт або тривалі піші прогулянки на свіжому повітрі в приємній компанії.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ