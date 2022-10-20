День, когда негатив уходит. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 октября 2022 года

Сегодня негатив предыдущих двух дней уходит, но энергия и сила этого времени остается. Главное — не тратить ее на пустяки.

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ОВЕН

Не берете сегодня на себя больше, чем вы способны вынести. Умеренность — хорошая помощница не только по работе, но и в личной жизни. Запланируйте визит к врачу, разрешите себе отдохнуть, сходите в гости к друзьям.

ТЕЛЕЦ

Сегодня Тельцы ощутят прилив положительной энергии и могут горы свернуть. Но будьте готовы, что свои взгляды и принципы придется отстаивать. Не стесняйтесь громко заявить о своей позиции, единомышленников найдете среди друзей.

БЛИЗНЕЦЫ

Недоброжелатели попытаются испортить вашу репутацию — не поддавайтесь на провокации. Лучшее сопротивление негативу — профессионализм и спокойствие. Тем не менее, разберитесь с накопившимися проблема. В личной жизни поможет откровенный разговор с партнером.

РАК

Сегодня важно сохранять спокойствие и репутацию, не поддаваться на влияние со стороны, не слушать критику. Поспешно сделанные выводы принесут неприятности, а вот трезвый взгляд поможет сконцентрироваться на одном, но очень важном деле.

ЛЕВ

У Львов сейчас стабильно благополучная полоса, но избегайте все же внимания со стороны недоброжелателей. Не принимайте сегодня никаких резких решений, сбавьте скорость жизни. Благоприятное время для поездок, переговоров, капиталовложений.

ДЕВА

День может начать достаточно напряженно, но ко второй половине дня ситуация стабилизируется. Не бойтесь защищать свои принципы, не избегайте прямых переговоров с руководством, отстаивайте свои права.

ВЕСЫ

Двигайтесь шаг за шагом к намеченной цели. Воспользуйтесь советом коллег. Звезды будут благосклонны к вам, если вы проявите настойчивость и при этот сохраните мягкость, решения не стоит принимать под воздействием сильных эмоций.

СКОРПИОН

Время подводить итоги и анализировать ошибки. Вы достаточно много сил и энергии уже вложили, позвольте себе расслабиться. Сегодня можно запланировать отпуск или путешествие, особенно туда, кто уже были. Люди из прошлого удивят неожиданным появлением.

СТРЕЛЕЦ

Вас ждут перемены — к лучшему. Энергичный и активный день, наполненный долгожданными новостями, но атмосфера на работе может быть недружественной, поэтому сохраняйте спокойствие.

КОЗЕРОГ

Будьте осторожны на дорогах, избегайте источников опасности, аккуратно обращайтесь с бытовой техникой — есть риск получить травму. Также лучше отложить грандиозные планы на будущее, лучше сконцентрироваться на текущем моменте и хорошо поработать.

ВОДОЛЕЙ

Хороший день для финансовых операций, крупных покупок, поиска иностранных партнеров, реорганизации и обновления бизнеса. Воздержитесь от критики, избегайте конфликтов с конкурентами. Очень полезными будут спортивные нагрузки, активное физическое движение, оздоровительные процедуры.

РЫБЫ

Звезды рекомендуют сосредоточиться на внутренней гармонии с собой, сбавить рабочий темп и присмотреться к окружающему миру. Возможно, вы делаете что-то не так. Выдохните, перезагрузитесь и смело беритесь за любое дело — сегодня вы откроете любые закрытые двери.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ