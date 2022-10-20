День, коли негатив іде. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 жовтня 2022 року

Сьогодні негатив попередніх двох днів минає, але енергія та сила цього часу залишається. Головне — не витрачати її на дрібниці.

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ОВЕН

Не беріть сьогодні на себе більше, ніж ви можете витримати. Поміркованість — хороша помічниця не тільки по роботі, а й в особистому житті. Заплануйте візит до лікаря, дозвольте собі відпочити, сходіть у гості до друзів.

ТЕЛЕЦЬ

Сьогодні Тільці відчують приплив позитивної енергії та можуть гори звернути. Але будьте готові, що свої погляди та принципи доведеться обстоювати. Не соромтеся голосно заявити про свою позицію, однодумців знайдете серед друзів.

БЛИЗНЮКИ

Недоброзичливці намагатимуться зіпсувати вашу репутацію — не піддавайтеся на провокації. Найкращий опір негативу — професіоналізм і спокій. Тим не менш, розберіться з проблемами, що накопичилися. В особистому житті допоможе відверта розмова з партнером.

РАК

Сьогодні важливо зберігати спокій і репутацію, не піддаватися на вплив із боку, не слухати критики. Поспішно зроблені висновки завдадуть неприємностей, а от тверезий погляд допоможе сконцентруватися на одній, але дуже важливій справі.

ЛЕВ

У Левів зараз стабільно благополучна смуга, але уникайте все ж таки уваги з боку недоброзичливців. Не ухвалюйте сьогодні жодних різких рішень, зменште швидкість життя. Сприятливий час для подорожей, переговорів, капіталовкладень.

ДІВА

День може розпочати досить напружено, але до другої половини дня ситуація стабілізується. Не бійтеся захищати свої принципи, не уникайте прямих переговорів із керівництвом, відстоюйте свої права.

ТЕРЕЗИ

Рухайтеся крок за кроком до поставленої мети. Скористайтеся порадою колег. Зірки будуть прихильні до вас, якщо ви проявите наполегливість і при цьому збережете м'якість, рішення не варто ухвалювати під впливом сильних емоцій.

СКОРПІОН

Час підбивати підсумки й аналізувати помилки. Ви досить багато сил та енергії вже вклали, дозвольте собі розслабитися. Сьогодні можна запланувати відпустку чи подорож, особливо туди, де вже були. Люди з минулого здивують несподіваною появою.

СТРІЛЕЦЬ

На вас чекають зміни — на краще. Енергійний та активний день, сповнений довгоочікуваних новин, але атмосфера на роботі може бути недружньою, тому зберігайте спокій.

КОЗЕРІГ

Будьте обережні на дорогах, уникайте джерела небезпеки, обережно звертайтеся з побутовою технікою — є ризик отримати травму. Також краще відкласти грандіозні плани на майбутнє, краще сконцентруватись на поточному моменті та добре попрацювати.

ВОДОЛІЙ

Хороший день для фінансових операцій, великих покупок, пошуку іноземних партнерів, реорганізації та оновлення бізнесу. Утримайтеся від критики, уникайте конфліктів із конкурентами. Дуже корисними будуть спортивні навантаження, активний фізичний рух, оздоровчі процедури.

РИБИ

Зірки рекомендують зосередитися на внутрішній гармонії із собою, зменшити робочий темп і придивитися до навколишнього світу. Можливо ви робите щось не так. Видихніть, перезавантажтеся і сміливо беріться за будь-яку справу — сьогодні ви відчините будь-які закриті двері.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ