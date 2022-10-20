"Черепаха". Лунный календарь на 20 октября 2022 года

Это время медленной и размеренной энергии, соответственно, сегодня нельзя торопиться, суетиться, начинать новые дела и завязывать серьезные отношения.

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25-й лунный день. Символ дня — Черепаха. Это время медленной и размеренной энергии, соответственно, сегодня нельзя торопиться, суетиться, начинать новые дела и завязывать серьезные отношения. Лучше всего провести этот день спокойно, в уютной обстановке, завершая все начатые ранее дела.

Благоприятный день для поездок, путешествий, командировок, переездов. Успешными будут торговля и бизнес-сделки по недвижимости. Также сегодня полезен глубокий сон и умиротворенный отдых.

25-й лунный день – это день мудрости и пророчеств, накопления и пробуждения энергии. Экстрасенсорные способности людей будут очень сильны. Интуиция также усилится. Вы сможете найти ответы на давно вас терзающие вопросы, принять правильные решения. Это благоприятный день для очищающих и оздоровительных практик, лечебных процедур, умеренных физических нагрузок, плавания.

Сегодня любой знак следует воспринимать как указание к действию.

Двадцать пятый лунный день благоприятен для совершения любых торговых операций.

В этот день не рекомендуется пить много жидкости и есть грубую пищу. Сыр – лучшая еда в этот день. Лучше не принимать никаких лекарств.

От стрижки волос также лучше отказаться.

Луна в знаке Лев

Дни Льва способствуют поднятому, бодрому настроению. Нам кажется, что мы все можем, на все способны, еще немного — и весь мир будет у ваших ног. Так хочется, чтобы все нас хвалили, делали комплименты. Не скупитесь на добрые слова для других – вас отблагодарят тем же.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ