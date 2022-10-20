Це час повільної та розміреної енергії, тож сьогодні не можна поспішати, метушитися, розпочинати нові справи та розпочинати серйозні стосунки.

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"Черепаха". Місячний календар на 20 жовтня 2022 року

25 місячний день. Символ дня — Черепаха. Це час повільної та розміреної енергії, тож сьогодні не можна поспішати, метушитися, розпочинати нові справи та розпочинати серйозні стосунки. Найкраще провести цей день спокійно, затишно, завершуючи всі розпочаті раніше справи.

Сприятливий день для поїздок, мандрівок, відряджень, переїздів. Успішними будуть торгівля та бізнес-угоди з нерухомості. Також сьогодні корисний глибокий сон та спокійний відпочинок.

25 місячний день – це день мудрості та пророцтв, накопичення та пробудження енергії. Екстрасенсорні здібності людей будуть дуже сильні. Інтуїція також посилиться. Ви зможете знайти відповіді на питання, що давно вас турбують, прийняти правильні рішення. Це сприятливий день для очищаючих та оздоровчих практик, лікувальних процедур, помірних фізичних навантажень, плавання.

Сьогодні будь-який знак слід сприймати як вказівку до дії.

Двадцять п'ятий місячний день сприятливий для здійснення будь-яких торгових операцій.

У цей день не рекомендується пити багато рідини та їсти грубу їжу. Сир – найкраща їжа цього дня. Краще не приймати жодних ліків.

Від стрижки волосся також краще відмовитись.

Місяць у знаку Лев

Дні Лева сприяють піднесеному, бадьорому настрою. Нам здається, що ми все можемо, на все здатні, ще трохи — і весь світ буде біля ваших ніг. Так хочеться, щоб всі нас хвалили, робили компліменти. Не скупіться на теплі слова для інших – вам віддячать тим же.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ