Как правильно носить кольца - советы астрологов

Считается, что любое кольцо способно защитить своего владельца от зла и дурного влияния, сбалансировать его энергию. И если кольца носить правильно, то можно улучшить свою жизнь.

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Астрологи и хироманты утверждают, что все наше тело пронизано меридианами, а энергия, которая в них циркулирует, попадает к нам, в основном, через конечности. При этом каждый палец связан с конкретной планетой и стихией. Если надевать кольца с учетом характера планет и стихий, кольцо будет помогать вам.

Кольцо на большом пальце — активизируете чувственное восприятие мира, привлекаете деньги.

Кольцо на указательном пальце — активизируете Юпитер и стихию власти. Укрепляете уверенность в себе, быстрее достигаете желаемой цели.

Кольцо на среднем пальце — активизируете Сатурн, а он отвечает за связь со своим родом. На среднем пальце нужно носить кольца, которые перешли к вам по наследству. Такое кольцо сделает вас сильнее, мудрее, защищеннее.

Кольцо на безымянном пальце — активизируете Солнце, а значит — творческую энергию, радость, теплые чувства, искреннее общение. А если вы наденете на безымянный палец кольцо, подаренное близкими, оно поможет вам улучшить личные отношения.

Кольцо на мизинце — активизируете вашу эмоциональную сферу, кольцо поможет наладить нужные контакты.