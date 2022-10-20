Як правильно носити каблучки — поради астрологів

Вважається, що будь-яка каблучка здатна захистити свого власника від зла та поганого впливу, збалансувати його енергію. І якщо каблучки носити правильно, то можна покращити своє життя.

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Астрологи та хіроманти стверджують, що все наше тіло пронизане меридіанами, а енергія, яка в них циркулює, потрапляє до нас переважно через кінцівки. При цьому кожен палець пов'язаний із конкретною планетою та стихією. Якщо одягати каблучки з урахуванням характеру планет і стихій, вони допомагатимуть вам.

Каблучка на великому пальці — активізуєте чуттєве сприйняття світу, залучаєте гроші.

Каблучка на вказівному пальці — активізуєте Юпітер і стихію влади. Зміцнюєте впевненість у собі, швидше досягаєте бажаної мети.

Каблучка на середньому пальці — активуєте Сатурн, а він відповідає за зв'язок зі своїм родом. На середньому пальці потрібно носити каблучки, які перейшли до вас у спадок. Така каблучка зробить вас сильнішою, мудрішою, захищенішою.

Каблучка на безіменному пальці — активізуєте Сонце, а отже — творчу енергію, радість, теплі почуття, щире спілкування. А якщо ви одягнете на безіменний палець каблучку, подаровану близькими, вона допоможе вам покращити особисті стосунки.

Каблучка на мізинці — активізуєте вашу емоційну сферу, каблучка допоможе налагодити потрібні контакти.