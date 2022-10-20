Ким Кардашьян показала лицо без макияжа (видео)

Королева Instagram показала, как правильно наносить на лицо и шею средства по уходу за кожей, чтобы добиться максимального эффекта.

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40-летняя американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян, на страницу которой в Instagram подписаны свыше 330 миллионов человек по всему миру, не постеснялась показать своим фолловерам, как выглядит ее лицо без макияжа. Соответствующее видео появилось на странице бренда Ким SKKN, который выпускает декоративную косметику и средства по уходу за кожей.

В ролике она показывает, как пользоваться одним из продуктов, нанося его на лицо и шею. На Кардашьян – спортивный бюстгальтер телесного цвета и соответствующие леггинсы. Знаменитость распустила свои платиновые волосы, а нюдовый лак на ее ногтях сочетался по тональности с упаковкой ее продуктов по уходу за кожей, цвет которых напоминает камень.

В клипе Ким предостерегла от втирания средств по уходу за кожей и объяснила правильную технику нанесения для достижения наилучших результатов.

"Техника имеет значение. Втирание продуктов может растянуть кожу, разрушить коллаген и эластин и помешать правильному впитыванию. Вместо этого нанесение тонера, сывороток и увлажняющих средств похлопывающими движениями не только менее повреждает структуру кожи, но и стимулирует кровоток и лимфодренаж, а также помогает предотвратить образование катышков",– говорит она.

Косметический бренд SKKN впервые был запущен в июне, представив продукты по уходу за кожей, а недавно он расширился до новой линейки аксессуаров для дома, включая коробку для салфеток за $89, держатель для ватных палочек за $65 и корзину для мусора за $129.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян примерила платье, сплошь состоящее из ремней.