Кім Кардаш'ян показала обличчя без макіяжу (відео)

Королева Instagram показала, як правильно наносити на обличчя і шию засоби для догляду за шкірою, щоб досягти максимального ефекту.

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40-річна американська зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардаш'ян, на сторінку якої в Instagram підписано понад 330 мільйонів людей з усього світу, не посоромилася показати своїм підписникам, як виглядає її обличчя без макіяжу. Відповідне відео з'явилося на сторінці бренду Кім SKKN, який виробляє декоративну косметику та засоби догляду за шкірою.

На відео вона показує, як користуватися одним із продуктів, наносячи його на обличчя та шию. На Кардаш'ян – спортивний бюстгальтер тілесного кольору та відповідні легінси. Знаменитість розпустила своє платинове волосся, а лак нюдового кольору на її нігтях поєднувався за тональністю з пакуванням її продуктів догляду за шкірою, колір яких нагадує камінь.

У кліпі Кім застерегла від втирання засобів для догляду за шкірою та пояснила правильну техніку їх нанесення для досягнення найкращих результатів.

"Техніка має значення. Втирання продуктів може розтягнути шкіру, зруйнувати колаген і еластин і перешкодити правильному вбиранню. Натомість нанесення тонера, сироваток і засобів для зволоження рухами, за допомогою поплескування, не тільки менше пошкоджує структуру шкіри, але і стимулює кровообіг і лімфодренаж, а також допомагає запобігти утворенню катишків", — каже вона.

Косметичний бренд SKKN вперше був запущений у червні, представивши продукти догляду за шкірою, а нещодавно він розширився до нової лінійки аксесуарів для дому, що містить коробку для серветок за $89, тримач для ватних паличок за $65 і кошик для сміття за $129.

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