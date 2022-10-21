"Лягушка". Лунный календарь на 21 октября 2022 года

Сегодня не следует начинать новые дела. По возможности лучше отложить какие-либо финансовые операции, даже если кажется, что все идет хорошо.

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26-й лунный день. Символ дня – Лягушка. Непростой день, наполненный искушениями и соблазнами. Люди легко поддаются гордыне, раздражительности, уровень конфликтности резко возрастает. Лучше всего ограничить все контакты с малознакомыми людьми и уж тем более с личностями, которые вносят в вашу жизнь нервозность и суетливость. Удовольствие доставит общение с друзьями и людьми, близкими по духу. Также поддержка ждет в семье.

Сегодня не следует начинать новые дела. По возможности лучше отложить какие-либо финансовые операции, даже если кажется, что все идет хорошо.

Стрижка волос будет удачной и принесет удовольствие.

От сексуальных контактов сегодня лучше воздержаться.

Луна в знаке Дева

В дни Девы люди становятся слишком практичными, рациональными и щепетильными. Они быстро раздражаются по мелочам, придираются друг к другу и из-за незначительных пустяков ссорятся и обижаются. В дни Девы мелочи кажутся очень значительными.

В то же время Луна в Деве делает нас более ответственными и дисциплинированными, мы легче выполняем работу, требующую большой точности, внимательности и сосредоточенности. Удаются дела, где нужно семь раз отмерить, прежде чем отрезать. В дни Девы мы отмеряем долго и тщательно, не поддаемся порыву сделать все как можно быстрее и рубить с плеча. Мы аккуратны и осторожны. Но это касается только мелких обыденных дел. Если речь идет о принятии важного решения, нельзя доверять только практичности и рациональности, которые руководят всеми в эти дни. Для глобальных дел нам не хватит чутья, интуиции, способности предвидеть последствия. Поэтому в дни Девы лучше не замахиваться на большие проекты и рискованные шаги. Желательно выполнять трудоемкую, скучную и монотонную работу – она будет получаться легче, чем в другие дни.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ