"Жаба". Місячний календар на 21 жовтня 2022 року

Сьогодні не слід розпочинати нові справи. За можливості краще відкласти якісь фінансові операції, навіть якщо здається, що все йде добре.

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26-й місячний день. Символ дня — Жаба. Непростий день, наповнений спокусами та звабами. Люди легко піддаються гордині, дратівливості, рівень конфліктності різко зростає. Найкраще обмежити всі контакти з малознайомими людьми й особливо з особистостями, які вносять у ваше життя нервозність і метушливість. Задоволення принесе спілкування з друзями та людьми, близькими за духом. Також підтримка чекає в сім'ї.

Сьогодні не слід розпочинати нові справи. За можливості краще відкласти якісь фінансові операції, навіть якщо здається, що все йде добре.

Стрижка волосся буде вдалою та принесе задоволення.

Від сексуальних контактів сьогодні краще утриматися.

Місяць у знаку Діви

У дні Діви люди стають надто практичними, раціональними та педантичними. Вони швидко дратуються через дрібниці, чіпляються одне до одного та через незначні дрібниці сваряться й ображаються. У дні Діви дрібниці здаються дуже значними.

Водночас Місяць у Діві робить нас більш відповідальними й дисциплінованими, ми легше виконуємо роботу, яка потребує великої точності, уважності й зосередженості. Вдаються справи, де треба сім разів відміряти, перш ніж відрізати. У дні Діви ми відміряємо довго та ретельно, не піддаємося пориву зробити все якнайшвидше та рубати з плеча. Ми акуратні й обережні. Але це стосується лише дрібних звичайних справ. Якщо йдеться про ухвалення важливого рішення, не можна довіряти лише практичності й раціональності, які керують усіма в ці дні. Для глобальних справ нам не вистачить чуття, інтуїції, можливості передбачати наслідки. Тому в дні Діви краще не замахуватися на великі проєкти й ризиковані кроки. Бажано виконувати трудомістку, нудну та монотонну роботу — вона виходитиме легше, ніж в інші дні.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ