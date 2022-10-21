Коридор затмений с 25 октября по 8 ноября: что нас ждет в самый сложный период 2022 года?

С 25 октября по 8 ноября мы входим в самый напряженный период этого года — коридор затмений. Солнечное, а затем лунное затмения проходят в знаках Скорпиона и Тельца. И именно это знаки отвечают за деньги, ресурсы, настроение и привычки.

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25 октября — затмение в Скорпионе

В этот раз затмением управляют две сильные планеты: Марс в Близнецах и Плутон в Козероге. Именно Марс может повлиять на отношения с родственниками, на общение с друзьями и на взаимодействие с коллегами. При этом важно помнить, что Вселенная будет требовать от вас новых навыков в коммуникации и новых ответов на старые проблемы. По привычке уже ничего не получиться решить, старые методы больше не работают и это может восприниматься болезненно.

Второй управитель затмения — Плутон — находится в знаке Козерог и может повлиять на вашу карьеру, статус, авторитет в жизни, цель и профессию. Важно помнить, что в затмении ваша цель может кардинально поменяться. Возможно, вы решите двигаться в кардинально другом направлении. Поэтому лучше не игнорируйте новыми предложениями или знакомствами и если вас, например, пригласят на собеседование — сходите, даже если будет казаться, что это не ваш проект, не ваша цель. Иногда путь к успеху тернист, но важно помнить, что звезды всегда определяют наш путь наилучшим образом, просто иногда через испытания.

Благодаря затмению вы поймете, что пришло время избавиться от вредных привычек, токсичных отношений, финансовой или эмоциональной зависимости.

Наиболее сложно затмение перенесут ранние Скорпионы — рожденные с 24 по 31 октября. Их могут ждать существенный перемены в карьере, в семье. Сложными будут отношения с мужчинами-родственника. Необходимо также внимательно следить за собственным здоровьем.

Также сложно могут воспринять это затмение ранние Львы, Водолеи и Тельцы. Вселенная потребует от них совершенно новых подходов к решению старых проблем. Но изменения могут пройти как в плюс, так и в минус.

Например, у вас может случиться повышение по зарплате, вам могут купить квартиру или вы удачно продадите землю.

8 ноября — лунное затмение в Тельце

Телец — это знак комфорта, безопасности и гармонии. Он учит правильно относиться к деньгам, грамотно распределять ресурсы, уважать свою энергию и время. Также Телец влияет на нашу самооценку и отношение к себе. Возможно именно 8 ноября к вам придет осознанное решение заняться своим здоровьем, стабилизировать вес, поменять отношение к своим привычкам, укрепить не только физическое, но и психическое здоровье. Это хорошее время вложить в себя максимум любви и внимания.

У затмения 8 ноября есть два управителя — Венера в Скорпионе и Хирон в Овне. И именно Венера поможет навести порядок в отношениях — избавиться от токсичных связей, привычек, комплексов.

А Хирон в Овне может помочь стать более инициативной и брать ответственность в свои руки.

Оба затмения — и 25 октября, и 8 ноября — тесно связаны между собой и дадут вам понять что не так вы делаете, или наоборот — вознаградят вас за упорство и трудолюбие.

Источник: https://www.youtube.com/c/AngelaPearl/featured?app=desktop