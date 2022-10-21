Коридор затемнень з 25 жовтня по 8 листопада: що на нас чекає у найскладніший період 2022 року?

З 25 жовтня по 8 листопада ми входимо у найнапруженіший період цього року — коридор затемнень. Сонячне, а потім місячне затемнення проходять у знаках Скорпіона та Тельця. І саме ці знаки відповідають за гроші, ресурси, настрій та звички.

Related video

25 жовтня — затемнення в Скорпіоні

Цього разу затемненням управляють дві сильні планети: Марс у Близнюках та Плутон у Козерогові. Саме Марс може вплинути на стосунки із родичами, на спілкування з друзями та на взаємодію з колегами. Однак важливо пам'ятати, що Всесвіт вимагатиме від вас нових навичок у комунікації та нових відповідей на старі проблеми. За звичкою вже нічого не вийде вирішити, старі методи більше не працюють і це може сприйматися болісно.

Другий управитель затемнення — Плутон — знаходиться у знаку Козеріг і може вплинути на вашу кар'єру, статус, авторитет у житті, мету та професію. Важливо пам'ятати, що у затемненні ваша мета може кардинально змінитись. Можливо, ви вирішите рухатися кардинально в іншому напрямку. Тому краще не ігноруйте нові пропозиції чи знайомства і якщо вас, наприклад, запросять на співбесіду — сходіть, навіть якщо здаватиметься, що це не ваш проєкт, не ваша мета. Іноді шлях до успіху тернистий, але важливо пам'ятати, що зірки завжди визначають наш шлях якнайкраще, просто іноді через випробування.

Завдяки затемненню ви зрозумієте, що настав час позбутися шкідливих звичок, токсичних відносин, фінансової чи емоційної залежності.

Найскладніше затемнення перенесуть ранні Скорпіони — народжені з 24 по 31 жовтня. На них можуть чекати істотні зміни в кар'єрі, в сім'ї. Складними будуть стосунки із чоловіками-родичами. Необхідно також уважно стежити за власним здоров'ям.

Також складно можуть сприйняти це затемнення ранні Леви, Водолії та Тельці. Всесвіт вимагатиме від них абсолютно нових підходів до розв'язання старих проблем. Але зміни можуть пройти як плюс, так і мінус.

Наприклад, у вас може статися підвищення зарплати, вам можуть купити квартиру або ви вдало продасте землю.

8 листопада — місячне затемнення в Тельці

Телець — це знак комфорту, безпеки та гармонії. Він вчить правильно ставитись до грошей, грамотно розподіляти ресурси, поважати свою енергію та час. Також Телець впливає на нашу самооцінку та ставлення до себе. Можливо, саме 8 листопада до вас прийде усвідомлене рішення зайнятися своїм здоров'ям, стабілізувати вагу, поміняти ставлення до своїх звичок, зміцнити не тільки фізичне, а й психічне здоров'я. Це гарний час вкласти в себе максимум кохання та уваги.

У затемнення 8 листопада є два управителі — Венера у Скорпіоні та Хірон в Овні. І саме Венера допоможе навести лад у стосунках — позбавитися токсичних зв'язків, звичок, комплексів.

А Хірон в Овні може допомогти стати ініціативнішим та брати відповідальність у свої руки.

Обидва затемнення — і 25 жовтня, і 8 листопада — тісно пов'язані між собою і дадуть вам зрозуміти що не так ви робите, або навпаки — винагородять вас за завзятість та працьовитість.

Джерело: https://www.youtube.com/c/AngelaPearl/featured?app=desktop