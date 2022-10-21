Шарлиз Терон пришла на премьеру фильма в готическом образе

Шарлиз снялась в фильме-сказке "Школа Добра и Зла", в которой ей досталась роль директрисы школы Зла

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47-летняя Шарлиз Терн появилась в впечатляющем готическом образе от Dior на красной дорожке. Актриса посетила премьеру фильма "Школа Добра и Зла" в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Шарлиз оделась в соответствии с образом своей героини из нового фильма, директрисы Школы Зла по имени Леди Лессо.

Так что черный наряд смотрелся на ней так же здорово, как и платья из фильма.

[ + – ] Шарлиз Терон на премьере фильма "Школа Добра и Зла" Фото: Getty Images

Шарлиз выбрала прозрачную блузку, черную сатиновую юбку и дополнила образ кружевными сапогами со шнуровкой и колготками в сетку.

Напомним, фильм "Школа Добра и Зла" от Netflix снят по книгам Сомана Чайнани.

[ + – ] Премьера фильма "Школа Добра и Зла"

Была экранизирована только первая из шести книг. В 2013 году, сразу после публикации, она мгновенно стала бестселлером New York Times и была продана тиражом более 2,5 миллионов экземпляров, а также переведена на 30 языков. Последняя книга серии под названием "Школа Добра и Зла: один истинный король" была выпущена HarperCollins в 2020 году.

Фильм рассказывает о приключениях лучших подруг Софи и Агаты, которые выросли в деревне и, как и другие дети, были украдены, чтобы учится в Школе Добра и Зла. Это заколдованное учреждение, где детей обучают, чтобы они могли стать сказочными героями, вроде Белоснежки, или Золушки, или сказочными злодеями.

[ + – ] Трейлер фильма "Школа Добра и Зла"

Главные роли в фильме исполнили София Уайли (сериал "Школьный мюзикл") и София Энн Карузо, больше всего известная работой на Бродвее.

Также в фильме задействованы Лоренс Фишберн, Мишель Йэо, а Кэрри Вашингтон досталась роль директрисы Школы Добра по имени Кларисса Дови.

[ + – ] Шарлиз Терон в фильме "Школа Добра и Зла"

Режиссером фильма выступил Пол Фиг, в первую очередь известный по работе над сериалом "Офис". Также он снял такие фильмы, как "Подружки невесты" и "Шпионка".