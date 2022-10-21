Шарліз Терон прийшла на прем'єру фільму в готичному образі

Шарліз знялася у фільмі-казці "Школа Добра та Зла", в якій їй дісталася роль директорки школи Зла.

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47-річна Шарліз Терн з'явилася у разючому готичному образі від Dior на червоній доріжці. Акторка відвідала прем'єру фільму "Школа Добра та Зла" у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Шарліз одяглася відповідно до образу своєї героїні з нового фільму, директорки Школи Зла на ім'я Леді Лессо.

Тож чорне вбрання виглядало на ній так само чудово, як і сукні з фільму.

[ + – ] Шарліз Терон на прем'єрі фільму "Школа Добра та Зла" Фото: Getty Images

Шарліз обрала прозору блузку, чорну сатинову спідницю і доповнила образ мереживними чоботями зі шнурівкою і колготками в сітку.

Нагадаємо, фільм "Школа Добра та Зла" від Netflix знятий за книгами Сомана Чайнані.

[ + – ] Прем'єра фільму "Школа Добра та Зла"

Була екранізована лише перша із шести книг. У 2013 році, відразу після публікації, вона миттєво стала бестселером New York Times і була продана тиражем понад 2,5 мільйони примірників, а також перекладена 30 мовами. Остання книга серії під назвою "Школа Добра та Зла: один справжній король" була випущена HarperCollins у 2020 році.

Фільм розповідає про пригоди найкращих подруг Софі й Агати, які виросли у селі і, як і інші діти, були вкрадені, щоб навчатися у Школі Добра та Зла. Це зачарована установа, де дітей навчають, щоб вони могли стати казковими героями, на зразок Білосніжки, або Попелюшки, або казковими лиходіями.

[ + – ] Трейлер фільму "Школа Добра та Зла"

Головні ролі у фільмі виконали Софія Вайлі (серіал "Шкільний мюзикл") та Софія Енн Карузо, найбільш відома роботою на Бродвеї.

Також у фільмі задіяні Лоренс Фішберн, Мішель Єо, а Керрі Вашингтон дісталася роль директорки Школи Добра на ім'я Кларисса Дові.

[ + – ] Шарліз Терон у фільмі "Школа Добра та Зла"

Режисером фільму став Пол Фіг, насамперед відомий у роботі над серіалом "Офіс". Також він зняв такі фільми, як "Подружки нареченої" та "Шпигунка".