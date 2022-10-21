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Стиль життя

Шарліз Терон прийшла на прем'єру фільму в готичному образі

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Фото: Getty Images | Шарліз Терон на прем'єрі фільму "Школа Добра та Зла"

Шарліз знялася у фільмі-казці "Школа Добра та Зла", в якій їй дісталася роль директорки школи Зла.

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47-річна Шарліз Терн з'явилася у разючому готичному образі від Dior на червоній доріжці. Акторка відвідала прем'єру фільму "Школа Добра та Зла" у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Шарліз одяглася відповідно до образу своєї героїні з нового фільму, директорки Школи Зла на ім'я Леді Лессо.

Тож чорне вбрання виглядало на ній так само чудово, як і сукні з фільму.

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Шарліз Терон на прем'єрі фільму "Школа Добра та Зла"
Фото: Getty Images

Шарліз обрала прозору блузку, чорну сатинову спідницю і доповнила образ мереживними чоботями зі шнурівкою і колготками в сітку.

Нагадаємо, фільм "Школа Добра та Зла" від Netflix знятий за книгами Сомана Чайнані.

Прем'єра фільму "Школа Добра та Зла"

Була екранізована лише перша із шести книг. У 2013 році, відразу після публікації, вона миттєво стала бестселером New York Times і була продана тиражем понад 2,5 мільйони примірників, а також перекладена 30 мовами. Остання книга серії під назвою "Школа Добра та Зла: один справжній король" була випущена HarperCollins у 2020 році.

Фільм розповідає про пригоди найкращих подруг Софі й Агати, які виросли у селі і, як і інші діти, були вкрадені, щоб навчатися у Школі Добра та Зла. Це зачарована установа, де дітей навчають, щоб вони могли стати казковими героями, на зразок Білосніжки, або Попелюшки, або казковими лиходіями.

Трейлер фільму "Школа Добра та Зла"

Головні ролі у фільмі виконали Софія Вайлі (серіал "Шкільний мюзикл") та Софія Енн Карузо, найбільш відома роботою на Бродвеї.

Також у фільмі задіяні Лоренс Фішберн, Мішель Єо, а Керрі Вашингтон дісталася роль директорки Школи Добра на ім'я Кларисса Дові.

Шарліз Терон у фільмі "Школа Добра та Зла"

Режисером фільму став Пол Фіг, насамперед відомий у роботі над серіалом "Офіс". Також він зняв такі фільми, як "Подружки нареченої" та "Шпигунка".