Есть ли у Позитива девушка: популярный артист наконец-то раскрыл правду

Украинский исполнитель Позитив признался, что находится в отношениях, но с кем говорить не хочет.

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Про свою личную жизнь Позитив рассказал"Слава+Таня".

Экс-участник группы "Время и Стекло", участник группы MOЗGI Алексей Завгородний, который после развода был холост, признался, что сейчас находится в романтических отношениях.

"У меня есть девушка. Многие уже могут догадываться и знают об этом. Я думаю, что сейчас не время об этом говорить", – рассказал Позитив.

По его словам, отношения между ним и избранницей зародились давно – еще до начала полномасштабной войны. Кроме того, девушка артиста также работает в сфере шоу-бизнеса, а перед тем, как начать встречаться, они долгое время были просто друзьями.

Известно, что в апреле 2021 года Позитив расстался со своей женой Анной Андрийчук. Пара была вместе 15 лет, из которых 8 – в браке.

Как рассказывала экс-возлюбленная музыканта, причиной их развода стали разные интересы: "Мы переросли друг друга", — объясняла тогда Андрейчук.