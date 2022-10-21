Чи є у Позитива дівчина: популярний артист нарешті розкрив правду

Український виконавець Позитив зізнався, що перебуває у стосунках, але з ким не хоче говорити.

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Про своє особисте життя Позитив розповів "Слава+Таня".

Ексучасник гурту "Время и Стекло", учасник гурту MOЗGI Олексій Завгородній, який після розлучення був холостяком, зізнався, що зараз перебуває у романтичних стосунках.

"У мене є дівчина. Багато хто вже може здогадуватися і знає про це. Я думаю, що зараз не час про це говорити", — розповів Позитив.

За його словами, стосунки між ним та обраницею зародилися давно — ще до початку повномасштабної війни. Крім того, дівчина артиста також працює у сфері шоу-бізнесу, а перед тим, як розпочати зустрічатись, вони довгий час були просто друзями.

Відомо, що в квітні 2021 року Позитив розлучився зі своєю дружиною Ганною Андрійчук. Пара була разом 15 років, з яких 8 — у шлюбі.

Як розповідала екскохана музиканта, причиною їхнього розлучення стали різні інтереси: "Ми переросли одне одного", — пояснювала тоді Андрійчук.