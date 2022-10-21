Стройка века. В Саудовской Аравии начали возводить грандиозный вертикальный небоскреб "Линия"

Стоимость проекта 440 миллиардов фунтов стерлингов, закончить его планируют в 2030 году.

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Начались работы над мегаполисом в Саудовской Аравии протяженностью 120 км. На кадрах The Line: Drone видно, как экскаваторы копают фундамент для проекта стоимостью 440 миллиардов фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

Клип был выпущен Ot Sky, компанией, занимающейся аэрофотосъемкой, и показывает землекопов на полигоне в Саудовской Аравии.

[ + – ] В Саудовской Аравии уже начали копать яму под фундамент

Участок имеет длину 120 км и строится в рамках развития Неома (Neom), обширного пустынного комплекса.

В Неоме также будет искусственный горнолыжный курорт и восьмиугольный портовый город, а также лифты и роботы.

Проект был запущен наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом и станет частью обширного пустынного комплекса Неом, в котором также обещают построить искусственный горнолыжный курорт, восьмиугольный плавучий портовый город, летающие лифты, роботов и искусственный интеллект, который будет обслуживать новым грандиозный комплекс. Также в вертикальном небоскребе "Линия" (The Line) будет порт для океанских лайнеров.

[ + – ] Плавучий город также в проекте Фото: Instagram Discover Neom

Под всем городом в пустыне планируется создать подземную транспортную систему.

Мегаполис, который может вместить до девяти миллионов человек, был анонсирован ранее в этом году. Критиков не убедила масштабная презентация и они сомневались, что постройка вообще начнется, но рабочие уже трудятся над фундаментом.

Завершить масштабный проект планируют к 2030 году.

Исполнительный директор Neom по городскому планированию Тарек Каддуми рассказал что The Line намерен "революционно изменить наш нынешний образ жизни".

Планы дизайна вертикального зеркального небоскреба демонстрируют, что в нем будет протекать искусственная река, а стены будут украшены вертикальными садами и парками. Электричество будут получать от возобновляемых источников энергии.

[ + – ] "Линия" будет пересекать горы и пустыни Фото: Instagram Discover Neom [ + – ] В "Линии" поместится даже стадион Фото: Instagram Discover Neom

Ибн Салман сказал, что хочет, чтобы в его стране был строительный проект настолько же культовые и вневременной, как и египетские пирамиды.

"Линия — это проект, представляющий собой цивилизационную революцию, которая ставит человека на первое место", — сказал он.

Но "Линия", которая будет состоять из двух зданий высотой почти в полкилометра, будут проходить параллельно друг другу через 120 километров пустыни, гор и побережья.

Фото: Instagram Discover Neom Фото: Instagram Discover Neom Фото: Instagram Discover Neom Фото: Instagram Discover Neom Фото: Instagram Discover Neom Фото: Instagram Discover Neom

Салман также надеется, что проект Неом в целом создаст тысячи новых рабочих мест и позволит стране, богатой нефтью, перестать так зависеть от ресурсов для получения богатства.

Однако иностранных инвестиций в Неом не предвидится, поскольку многие западные страны продолжают бойкотировать страну из-за нарушений прав человека. Салмана обвиняют в заказе убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, но наследный принц отрицает свою причастность.

Критикуют проект и специалисты по экологическому планированию. Они считают, что сам размер и длина "Зеркальной линии" нарушат маршруты перелетных птиц.