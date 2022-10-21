Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Стройка века. В Саудовской Аравии начали возводить грандиозный вертикальный небоскреб "Линия"

вертикальный небоскреб линия, неом, саудовская аравия, вертикальный небоскреб, The Line
Фото: Instagram Discover Neom | Вертикальный небоскреб The Line

Стоимость проекта 440 миллиардов фунтов стерлингов, закончить его планируют в 2030 году.

Related video

Начались работы над мегаполисом в Саудовской Аравии протяженностью 120 км. На кадрах The Line: Drone видно, как экскаваторы копают фундамент для проекта стоимостью 440 миллиардов фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

Клип был выпущен Ot Sky, компанией, занимающейся аэрофотосъемкой, и показывает землекопов на полигоне в Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии уже начали копать яму под фундамент

Участок имеет длину 120 км и строится в рамках развития Неома (Neom), обширного пустынного комплекса.

В Неоме также будет искусственный горнолыжный курорт и восьмиугольный портовый город, а также лифты и роботы.

Проект был запущен наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом и станет частью обширного пустынного комплекса Неом, в котором также обещают построить искусственный горнолыжный курорт, восьмиугольный плавучий портовый город, летающие лифты, роботов и искусственный интеллект, который будет обслуживать новым грандиозный комплекс. Также в вертикальном небоскребе "Линия" (The Line) будет порт для океанских лайнеров.

вертикальный небоскреб линия, неом, саудовская аравия, вертикальный небоскреб, The Line Fullscreen
Плавучий город также в проекте
Фото: Instagram Discover Neom

Под всем городом в пустыне планируется создать подземную транспортную систему.

Мегаполис, который может вместить до девяти миллионов человек, был анонсирован ранее в этом году. Критиков не убедила масштабная презентация и они сомневались, что постройка вообще начнется, но рабочие уже трудятся над фундаментом.

Завершить масштабный проект планируют к 2030 году.

Исполнительный директор Neom по городскому планированию Тарек Каддуми рассказал что The Line намерен "революционно изменить наш нынешний образ жизни".

Планы дизайна вертикального зеркального небоскреба демонстрируют, что в нем будет протекать искусственная река, а стены будут украшены вертикальными садами и парками. Электричество будут получать от возобновляемых источников энергии.

вертикальный небоскреб линия, неом, саудовская аравия, вертикальный небоскреб, The Line Fullscreen
"Линия" будет пересекать горы и пустыни
Фото: Instagram Discover Neom
вертикальный небоскреб линия, неом, саудовская аравия, вертикальный небоскреб, The Line Fullscreen
В "Линии" поместится даже стадион
Фото: Instagram Discover Neom

Ибн Салман сказал, что хочет, чтобы в его стране был строительный проект настолько же культовые и вневременной, как и египетские пирамиды.

"Линия — это проект, представляющий собой цивилизационную революцию, которая ставит человека на первое место", — сказал он.

Но "Линия", которая будет состоять из двух зданий высотой почти в полкилометра, будут проходить параллельно друг другу через 120 километров пустыни, гор и побережья.

вертикальный небоскреб линия, неом, саудовская аравия, вертикальный небоскреб, The Line Fullscreen
Фото: Instagram Discover Neom
вертикальный небоскреб линия, неом, саудовская аравия, вертикальный небоскреб, The Line Fullscreen
Фото: Instagram Discover Neom
вертикальный небоскреб линия, неом, саудовская аравия, вертикальный небоскреб, The Line Fullscreen
Фото: Instagram Discover Neom
вертикальный небоскреб линия, неом, саудовская аравия, вертикальный небоскреб, The Line Fullscreen
Фото: Instagram Discover Neom
вертикальный небоскреб линия, неом, саудовская аравия, вертикальный небоскреб, The Line Fullscreen
Фото: Instagram Discover Neom
вертикальный небоскреб линия, неом, саудовская аравия, вертикальный небоскреб, The Line Fullscreen
Фото: Instagram Discover Neom
вертикальный небоскреб линия, неом, саудовская аравия, вертикальный небоскреб, The Line
вертикальный небоскреб линия, неом, саудовская аравия, вертикальный небоскреб, The Line
вертикальный небоскреб линия, неом, саудовская аравия, вертикальный небоскреб, The Line
вертикальный небоскреб линия, неом, саудовская аравия, вертикальный небоскреб, The Line
вертикальный небоскреб линия, неом, саудовская аравия, вертикальный небоскреб, The Line
вертикальный небоскреб линия, неом, саудовская аравия, вертикальный небоскреб, The Line

Салман также надеется, что проект Неом в целом создаст тысячи новых рабочих мест и позволит стране, богатой нефтью, перестать так зависеть от ресурсов для получения богатства.

Однако иностранных инвестиций в Неом не предвидится, поскольку многие западные страны продолжают бойкотировать страну из-за нарушений прав человека. Салмана обвиняют в заказе убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, но наследный принц отрицает свою причастность.

Критикуют проект и специалисты по экологическому планированию. Они считают, что сам размер и длина "Зеркальной линии" нарушат маршруты перелетных птиц.