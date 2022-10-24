Завершайте начатое. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 октября 2022 года

День накануне солнечного затмения в Скорпионе – очень важный для всех. Сегодня всем следует контролировать свои эмоции и завершать незаконченные дела.

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Овен

Сегодня отличный день для бизнеса. Удача будет сопутствовать во всех переговорах и сделках. Велика вероятность получения непредвиденной прибыли.

Телец

День обещает быть успешным в работе, вас отметит руководство и возможно премирует. Также сегодня будут успешными все крупные покупки — от нового автомобиля или квартиры до приобретения бытовой техники для дома.

Близнецы

Любые начинания сегодня будут успешными. Постарайтесь провести день активно и плодотворно, не избегайте физических нагрузок. Лень и апатия, проявленные сегодня, могут плохо отозваться завтра.

Рак

Ваша главная задача сегодня — совладать со своими эмоциями, особенно с раздражительностью. Любой, даже самый мелкий конфликт, может развиться в крупную неприятность. Вечером ждите хороших новостей от родных.

Лев

Недоброжелатели попытаются вас спровоцировать сегодня на резкие движения — не поддавайтесь, не реагируйте также на критику. Прислушайтесь к интуиции и соблюдайте душевное равновесие. Деньги сегодня лучше не тратить.

Дева

Будьте внимательны в работе с документами, лучше перепроверить каждый пункт и только потом ставить подпись. Позаботьтесь о своем теле, полезными будут оздоровительные процедуры, умеренные физические нагрузки, массаж.

Весы

Любой недостойный поступок, который вы позволите себе совершить сегодня, обязательно обернется против вас, поэтому нужно десять раз подумать, прежде чем решиться на такое действие.

Скорпион

Сегодня у вас будет получаться практически все, за что возьметесь. Вашу целеустремленность и ответственность отметит руководство, вы заслуженно получите хорошие результаты, в том числе финансовые, за свой труд. Единственно, что не стоит сегодня делать — огорчаться, даже по пустякам.

Стрелец

Старайтесь сохранять позитивное расположение духа, используя для этого самые разные – разумеется, доступные – способы: лучше всего, отвлечься от дурных мыслей, почитав интересный роман или посмотреть детектив.

Козерог

Позаботьтесь о своем душевной здоровье — избегайте токсичных людей и выяснений отношений. Звонок из прошлого также способен выбить вас сегодня из равновесия, лучше не отвечайте на него.

Водолей

Благоприятный день для активного труда. На работе ждет масса интересных задач, выполнение которых принесет не только усталость, но и хорошие результаты. Вечер проведите с родными и близкими.

Рыбы

Сегодня лучше не рисковать — потерять можно больше, чем выиграть. Обдумывайте хорошо каждый свой шаг и каждое решение. Также будьте внимательны за рулем и не превышайте скорость на дороге.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ