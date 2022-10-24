Завершайте розпочате. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 жовтня 2022 року

День напередодні сонячного затемнення в Скорпіоні дуже важливий для всіх. Сьогодні всім слід контролювати свої емоції та завершувати незакінчені справи.

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Овен

Сьогодні чудовий день для бізнесу. Успіх супроводжуватиме всі переговори й угод. Велика ймовірність отримання непередбаченого прибутку.

Телець

День обіцяє бути успішним у роботі, вас відзначить керівництво та, можливо, преміює. Також сьогодні будуть успішними всі великі покупки — від нового автомобіля чи квартири до придбання побутової техніки для дому.

Близнюки

Будь-які починання сьогодні будуть успішними. Постарайтеся провести день активно та плідно, не уникайте фізичних навантажень. Лінь і апатія, виявлені сьогодні, можуть погано відгукнутися завтра.

Рак

Ваше головне завдання сьогодні — упоратися зі своїми емоціями, особливо з дратівливістю. Будь-який, навіть найменший конфлікт, може розвинутися у великій неприємності. Увечері чекайте на хороші новини від рідних.

Лев

Недоброзичливці намагатимуться вас спровокувати сьогодні на різкі рухи — не піддавайтеся, не реагуйте також на критику. Прислухайтеся до інтуїції та дотримуйтесь душевної рівноваги. Гроші сьогодні краще не витрачати.

Діва

Будьте уважні в роботі з документами, краще перевіряти ще раз кожен пункт і тільки потім ставити підпис. Подбайте про своє тіло, корисними будуть оздоровчі процедури, помірні фізичні навантаження, масаж.

Терези

Будь-який негідний вчинок, який ви дозволите собі зробити сьогодні, обов'язково обернеться проти вас, тому потрібно десять разів подумати, перш ніж зважитися на таку дію.

Скорпіон

Сьогодні у вас виходитиме практично все, за що візьметеся. Вашу цілеспрямованість і відповідальність відзначить керівництво, ви заслужено отримаєте хороші результати, у тому числі фінансові, за свою працю. Єдине, що не варто сьогодні робити, — засмучуватися, навіть через дрібниці.

Стрілець

Намагайтеся зберігати позитивний настрій, використовуючи для цього різні — зрозуміло, доступні — способи: найкраще відволіктися від поганих думок, почитавши цікавий роман або подивитися детектив.

Козеріг

Подбайте про своє душевне здоров'я — уникайте токсичних людей і з'ясування стосунків. Дзвінок із минулого також здатний вибити вас сьогодні з рівноваги, краще не відповідайте на нього.

Водолій

Сприятливий день для активної праці. На роботі чекає безліч цікавих завдань, виконання яких принесе не тільки втому, а й добрі результати. Вечір проведіть із рідними та близькими.

Риби

Сьогодні краще не ризикувати — втратити можна більше, ніж виграти. Обмірковуйте добре кожен свій крок і кожне рішення. Також будьте уважні за кермом і не перевищуйте швидкість на дорозі.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ