"Спрут". Лунный календарь на 24 октября 2022 года

В этот день нужно гнать от себя плохие мысли, которые могут появляться в голове, ограничить общение с малознакомыми людьми, особенно навязчивыми. Хорошо будет зажечь свечу и не тушить ее, пока она не сгорит полностью.

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29 лунный день. Символ дня — "Спрут". Это самый непростой и неблагоприятный день из всех лунных дней. Сегодня все тайное становится явным, поэтому необходимо четко контролировать свои эмоции и действия, осознавать каждое сказанное слово. Это день смирения и покаяния, время кармической расплаты.

В этот день нужно гнать от себя плохие мысли, которые могут появляться в голове, ограничить общение с малознакомыми людьми, особенно навязчивыми.

Хорошо будет зажечь свечу и не тушить ее, пока она не сгорит полностью.

Начало новых дел и активных практик противопоказано.

Хороший день для занятий хозяйственными делами.

Нежелательно находиться в темных помещениях, носить украшения из рогов и костей.

Также в этот день нужно ограничить потребление сладостей, обязательно исключить алкоголь, и вообще лучше меньше есть.

Секс в этот день строго запрещен.

Луна в знаке Весы.

Луна в Весах способствует душевному покою и внутренней гармонии. В это время резко снижается вероятность конфликтов. Мы легче идем на компромиссы и находим общий язык с людьми. Поэтому в дни Весов хорошо примириться с теми, с кем были в ссоре.

В эти дни мы больше соблюдаем внешние правила приличия, нормы этикета, а поэтому становимся деликатными, приятными в общении. Нам совсем не хочется ни с кем спорить, никого обижать, мы легко соглашаемся с чужим мнением. Настроение наше стабильное.

Вместе с тем Луна в Весах дает некоторую нерешительность и склонность к колебаниям. В эти дни трудно принимать важное решение, трудно делать выбор. Поэтому отложите важные решения до лучших времен. А дни Весов посвятите налаживанию отношений, поиску общих решений, переговорам и встречам, требующим дипломатических качеств.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ