Цього дня треба гнати від себе погані думки, які можуть з'являтися в голові, обмежити спілкування з малознайомими людьми, особливо нав'язливими. Добре запалити свічку та не гасити її, поки вона не згорить повністю.

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Спрут. Місячний календар на 24 жовтня 2022 року

29 місячний день. Символ дня — спрут. Це найнепростіший і найнесприятливіший день із усіх місячних днів. Сьогодні все таємне стає явним, тому необхідно чітко контролювати свої емоції та дії, усвідомлювати кожне сказане слово. Це день смирення та покаяння, час кармічної розплати.

У цей день треба гнати від себе погані думки, які можуть з'являтися в голові, обмежити спілкування з малознайомими людьми, особливо нав'язливими.

Добре запалити свічку та не гасити її, поки вона не згорить повністю.

Початок нових справ і активних практик протипоказаний.

Хороший день для господарських справ.

Небажано перебувати у темних приміщеннях, носити прикраси з рогів ц кісток.

Також у цей день потрібно обмежити споживання насолод, обов'язково виключити алкоголь, і взагалі краще менше їсти.

Секс у цей день суворо заборонений.

Місяць у знаку Терезах

Місяць у Терезах сприяє душевному спокою та внутрішній гармонії. Саме тоді різко знижується ймовірність конфліктів. Ми легше йдемо на компроміси та знаходимо спільну мову з людьми. Тому в дні Терезів добре примиритися з тими, з ким були у сварці.

У ці дні ми більше дотримуємося зовнішніх правил пристойності, норм етикету, а тому стаємо делікатними, приємними в спілкуванні. Нам зовсім не хочеться ні з ким сперечатися, нікого ображати, ми легко погоджуємося з чужою думкою. Настрій наш стабільний.

Разом із тим Місяць у Терезах дає деяку нерішучість і схильність до коливань. У ці дні важко ухвалювати важливе рішення, важко робити вибір. Тому відкладіть важливі рішення до найкращих часів. А дні Терезів присвятіть налагодженню стосунків, пошуку спільних рішень, переговорів і зустрічей, що вимагають дипломатичних якостей.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ