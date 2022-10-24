Писатель Салман Рушди получил тяжелые травмы глаз и руки после нападения в Нью-Йорке

На автора "Сатанинских стихов" выдана фетва (указ), призывающий к его смерти.

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Агент британо-американского писателя Салмана Рушди рассказал, какие травмы получил Рушди во время жестокого нападения во время лекции в Нью-Йорке в августе 2022 года. Об этом пишет Daily Mail.

75-летний писатель потерял зрение на одном глазу, не мог пользоваться одной рукой. Всего он получил пятнадцать ножевых ранений в шею, голову и тело в результате нападения.

Его агент Эндрю Уайли не сообщил, находится ли Рушди в больнице сейчас, но подтвердил, что его жизнь вне опасности.

"Его раны были глубокими. Он потерял зрение на один глаз. Он получил три серьезные травмы шеи и потерял подвижность одной руки, потому что ножевые ранения перерезали нервы", — рассказал Уайли.

Напавший на него 24-летний Хади Матар сказал в интервью в тюрьме, что он был "удивлен", что автор "Сатанинских стихов" выжил.

Напомним, после публикации своего скандального романа, вызвавшего протесты со стороны мусульман в нескольких странах, Рушди стали поступать угрозы, в том числе фетва верховного лидера Ирана аятоллы Хомейни, призывающая к его убийству, изданная 14 февраля 1989 года. Британское правительство взяло Салмана Рушди под защиту.

[ + – ] Нападение на Салмана Рушди

С 2016 года за убийство Рушди обещают почти 4 миллиона долларов, причем отдать их обещают не только мусульманину, но любому, кто убьет писателя.

"Главная опасность, с которой он столкнулся спустя столько лет после того, как была наложена фетва, — это случайный человек, появившийся из ниоткуда и напавший на него. Вы не можете от этого защитится, потому что нападения нелогичны и неожиданны. Это напоминает убийство Джона Леннона", — признался агент писателя.

Незадолго до нападения Рушди говорил о том, что его жизнь "снова стала очень нормальной" после многих лет угроз.

"Фетва — серьезная вещь. Хорошо, что тогда у нас не было интернета. Иранцы отправили фетву в мечети по факсу. Это все было давно. Теперь моя жизнь снова стала нормальной", — говорил писатель.

Мужчина, обвиняемый в нанесении ножевых ранений г-ну Рушди, не признал себя виновным по обвинению в покушении на убийство второй степени и нападении, когда он предстал перед судом 18 августа.

24-летний Хади Матар появился в суде и заявил, что удивлен тем фактом, что писатель выжил. Окружной прокурор Джейсон Шмидт сказал, что "его миссия убить мистера Рушди важнее для него и перевешивает его личную свободу".

На Салмана Рушди напали перед выступлением в августе 2022 года. Нападающий сразу был задержан. Про состояние писателя долго не сообщали никаких подробностей. Его представители лишь говорили, что он выжил.