"Золотой лебедь". Лунный календарь на 25 октября 2022 года

Время помощи, милосердия, альтруизма, преображения духа. Очень хорошее и гармоничное время, период высших духовных ценностей и стремления к ним.

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30 лунный день. Символ дня – "Золотой лебедь". Это день любви — ко всему сущему. Время помощи, милосердия, альтруизма, преображения духа. Очень хорошее и гармоничное время, период высших духовных ценностей и стремления к ним.

Сегодня нужно дарить людям радость, отдавать долги, подавать милостыню. Очень полезно проанализировать всю работу проделанную за месяц, понять свои ошибки и просчеты. Мысленно попросить прощения у себя за нерадостные мысли, плохие поступки, неправильное поведение. Нужно также простить тех, кто обидел вас.

Новые дела сегодня лучше не начинать. Возводить долгосрочные планы также не нужно – подождите до начала следующего дня.

В 30-й лунный день очень хорошо очищать дом и вносить в дом талисманы.

Еда должна быть легкой.

Стрижка в этот лунный день может привлечь к человеку угрозу встречи с несчастьем.

От секса лучше воздержаться.

Луна в знаке Скорпион

Эмоциональное возбуждение в этот день усиливается. Нарастают истеричность и напряженность. Мы идем на поводу страстей. В эти дни мы бываем недовольны и собой и окружающими, все и всех видим в черных тонах. Кажется. что единственными правильными решениями будут кардинальные перемены. Но резких движений делать не надо — это желание возникает лишь из-за обострившейся зависимости от мимолетных перепадов настроений.

В дни Скорпиона мы можем стать раздражительными, нервными и хмурыми. Вместе с тем повышается чувствительность, и мы можем, например, остро ощутить угрожающую опасность, хотя раньше этого не замечали. Поэтому это время лучше использовать во благо — углубиться в спокойный самоанализ, заняться своим физическим здоровьем. Помните — мир не будет казаться таким угрюмым, если мы хоть немного усовершенствуем себя.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ