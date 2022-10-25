"Золотий лебідь". Місячний календар на 25 жовтня 2022 року

Час допомоги, милосердя, альтруїзму, перетворення духу. Дуже гарний і гармонійний час, період вищих духовних цінностей і прагнення до них.

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30 місячний день. Символ дня — золотий лебідь. Це день любові до всього сущого. Час допомоги, милосердя, альтруїзму, перетворення духу. Дуже гарний і гармонійний час, період вищих духовних цінностей і прагнення до них.

Сьогодні треба дарувати людям радість, віддавати борги, подавати милостиню. Дуже корисно проаналізувати всю роботу, зроблену за місяць, зрозуміти свої помилки та прорахунки. Подумки перепросити за нерадісні думки, погані вчинки, неправильну поведінку. Потрібно також пробачити тим, хто образив вас.

Нові справи сьогодні краще не розпочинати. Будувати довгострокові плани також не потрібно — зачекайте до початку наступного дня.

У 30-й місячний день добре очищати будинок і вносити в будинок талісмани.

Їжа має бути легкою.

Стрижка цього місячного дня може привабити до людини загрозу зустрічі з нещастям.

Від сексу краще утриматися.

Місяць у знаку Скорпіона

Емоційне збудження в цей день посилюється. Наростають істеричність і напруженість. Ми йдемо на поводу в пристрастей. У ці дні ми буваємо незадоволені і собою, і оточенням, усе та всіх бачимо в чорних тонах. Здається, що єдиними правильними рішеннями будуть кардинальні зміни. Але різких рухів робити не треба — це бажання виникає лише через залежність від швидкоплинних перепадів настроїв, що загострилася.

У дні Скорпіона ми можемо стати дратівливими, нервовими та похмурими. Натомість підвищується чутливість, і ми можемо, наприклад, гостро відчути загрозливу небезпеку, хоча раніше цього не помічали. Тому цей час краще використати на благо — заглибитися в спокійний самоаналіз, зайнятися своїм фізичним здоров'ям. Пам'ятайте — світ не буде таким похмурим, якщо ми хоч трохи вдосконалимо себе.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ