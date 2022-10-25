Самый удачный и самый сложный день. Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Астрологи говорят, что текущая неделя будет непростой, во многих сферах деятельности люди будут ощущать повышенную напряженность. В эти дни очень важно беречь здоровье, укреплять иммунитет и ограничивать общение с малознакомыми людьми.

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Во вторник, 25 октября, у многих знаков Зодиака могут возникнуть недоразумения в личной жизни. Не стоит спешить с выводам, займите выжидательную позицию, посмотрите, как будет себя вести вторая половина.

Венера и Солнце вошли в знак Скорпиона – транзит принесет сложности в сферу взаимоотношений, поскольку каждый из партнеров сосредоточен только на своих желаниях.

Не ожидайте денежной стабильности в среду, 26 октября. У вас могут возникнуть проблемы с родственниками по имущественным вопросам.

Четверг, 27 октября, будет самым сложным днем этой недели. Стационарный Сатурн замедляет все процессы, возможны поломки бытовой техники дома или офисной на работе. В этот день также стоит быть особенно внимательным за рулем, проверить исправность своего автомобиля.

В пятницу, 28 октября, Юпитер на ретрофазе возвращается в знак Рыбы — он будет там до 21 декабря 2022 года. Это будет также непростой день, прошлое настойчиво постучится в дверь и вам придется разбираться в своих чувствах, давать ответы на главные вопросы. делать выбор. И это все очень серьезно может повлиять на ваше будущее.

В субботу, 29 октября, Меркурий войдет в знак Скорпиона, и с этого момента известия и поступающая информация становятся причиной для тихой душевной радости. Это самый удачный день недели. Но стоит с осторожностью заводить новые знакомства и как можно меньшее количество людей посвящать в свои планы.

В воскресенье, 30 октября, Марс переходит в ретроградное движение, и это окажет влияние на течение боевых действий. Война меняет свою форму – переходит в пассивную фазу на некоторый период.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ