Найвдаліший і найскладніший день. Гороскоп на тиждень з 24 по 30 жовтня 2022 року

Астрологи кажуть, що цей тиждень буде непростим, у багатьох сферах діяльності люди відчуватимуть підвищену напруженість. У ці дні дуже важливо берегти здоров'я, зміцнювати імунітет та обмежувати спілкування з малознайомими людьми.

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У вівторок, 25 жовтня, у багатьох знаків Зодіаку можуть виникнути непорозуміння в особистому житті. Не варто поспішати з висновками, займіть вичікувальну позицію, подивіться, як поводитиметься друга половина.

Венера та Сонце увійшли на знак Скорпіона — транзит принесе складнощі у сферу стосунків, оскільки кожен із партнерів зосереджений лише на своїх бажаннях.

Не чекайте на грошову стабільність у середу, 26 жовтня. У вас можуть виникнути проблеми із родичами з майнових питань.

Четвер, 27 жовтня, буде найскладнішим днем цього тижня. Стаціонарний Сатурн уповільнює всі процеси, можливі поломки побутової техніки вдома чи офісної роботи. У цей день варто бути особливо уважним за кермом, перевірити справність свого автомобіля.

У п'ятницю, 28 жовтня, Юпітер на ретрофазі повертається на знак Риби — він буде там до 21 грудня 2022 року. Це буде також непростий день, минуле наполегливо постукає у двері і вам доведеться розумітися на своїх почуттях, давати відповіді на головні питання. робити вибір. І все це дуже серйозно може вплинути на ваше майбутнє.

У суботу, 29 жовтня, Меркурій увійде на знак Скорпіона, і з цього моменту звістка та інформація, що надходить, стають причиною для тихої душевної радості. Це найвдаліший день тижня. Але варто з обережністю заводити нові знайомства і якнайменше людей посвячувати у свої плани.

У неділю, 30 жовтня, Марс переходить у ретроградний рух, і це вплине протягом бойових дій. Війна змінює свою форму — перетворюється на пасивну фазу на певний період.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ