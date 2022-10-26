День для добра и благотворительности. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 октября 2022 года

Благоприятный день для умственного интеллектуального труда, мощная позитивная энергетика дня способствует воплощению самых дерзких планов.

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Овен

Хорошее время освободиться наконец-то от всего лишнего — страхов, обид, выяснения отношений. Освобожденную энергию используйте с удовольствием, например, на новые романы, если вы свободный человек или же на дружеское общение.

Телец

Умеренный эгоизм будет сегодня полезен вам. Но не зазнавайтесь — работать, в том числе над собой, все равно придется. В финансовом секторе день удачный, крупные покупки будут служить долго.

Близнецы

Сегодня лучше не выяснять отношения с детьми, родителями и второй половинкой. Ссоры не добавят вам энергии. Если вы долго не решались сделать какой-то важный шаг и колебались в принятии решения — сегодня точно ничего не делайте, разочаруетесь.

Рак

Постарайтесь снизить уровень тревожности. Помните, что все, что ваше — от вас никуда не денется. Отпускайте людей из прошлого, не копите обиды — вы достойны самых лучших отношений. И они скоро в вашей жизни будут.

Лев

Сегодня хороший день для самоанализа, поиска истины. Вам удасться сохранить много собственных сил и энергии, прислушавшись к совету старших коллег или родственников. А вот критика будет неконструктивной, не дайте ей испортить вам настроение.

Дева

День обещает быть успешным, если вы максимально хорошо поработаете. Восстановить силы поможет общение с друзьями. Не доверяйте незнакомцам.

Весы

Если есть возможность — останьтесь сегодня дома. Время взять паузу и хорошенько отдохнуть. Иначе вы рискуете заболеть и тогда вам придется отдыхать вынужденно.

Скорпион

Сегодня важно не обращать внимания на недоброжелателей, постарайтесь сохранить спокойствие и выдержку. У вас впереди светлая полоса, нужно чуть больше терпения.

Стрелец

Смена обстановки будет очень полезной. Все поездки будут удачными и результативными. Вас ждет приятный сюрприз от родных. Новые идеи могут захлестнуть вас с головой. Но не забывайте об отдыхе.

Козерог

Если вам сегодня не хочется заниматься тем, к чему не лежит душа — не делайте этого. Прекрасное время избавиться от всего старого и обремененного горьким опытом. Запланируйте вечер с семьей.

Водолей

У вас появятся новые обязательства. Если вы отнесетесь к ним ответственно — успех гарантирован. Сегодня также важно не отказывать в помощи тем, кто за ней обратиться.

Рыбы

День благоприятный для всего нового — работы, отношений, бизнес-идей. Но сегодня как никогда важно прислушаться к собственной интуиции. Во второй половине дня лучше не принимать решения, связанные с финансами.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ