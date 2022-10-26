День для добра та благодійності. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 жовтня 2022 року

Сприятливий день для розумової інтелектуальної праці, потужна позитивна енергетика дня сприяє втіленню зухвалих планів.

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Овен

Гарний час звільнитися нарешті від зайвого — страхів, образ, з'ясування стосунків. Звільнену енергію використовуйте із задоволенням, наприклад, на нові романи, якщо ви вільна людина, або ж на дружнє спілкування.

Телець

Помірний егоїзм буде сьогодні корисним для вас. Але не зазнавайтеся — працювати, у тому числі над собою, все одно доведеться. У фінансовому секторі вдалий день, великі покупки служитимуть довго.

Близнюки

Сьогодні краще не з'ясовувати стосунки з дітьми, батьками та другою половинкою. Сварки не додадуть вам енергії. Якщо ви довго не наважувалися зробити якийсь важливий крок і вагалися в ухваленні рішення — сьогодні нічого не робіть, розчаруєтеся.

Рак

Намагайтеся знизити рівень тривожності. Пам'ятайте, що все, що ваше, від вас нікуди не дінеться. Відпускайте людей із минулого, не збирайте образи — ви гідні найкращих стосунків. І вони скоро у вашому житті будуть.

Лев

Сьогодні вдалий день для самоаналізу, пошуку істини. Вам вдасться зберегти багато власних сил та енергії, прислухавшись до поради старших колег чи родичів. А ось критика буде неконструктивною, не дайте їй зіпсувати настрій.

Діва

День обіцяє бути успішним, якщо ви максимально добре попрацюєте. Відновити сили допоможе спілкування з друзями. Не довіряйте незнайомцям.

Терези

Якщо є можливість – залиштеся сьогодні вдома. Час узяти паузу й добре відпочити. Інакше ви ризикуєте захворіти, і тоді вам доведеться відпочивати вимушено.

Скорпіон

Сьогодні важливо не звертати уваги на недоброзичливців, постарайтеся зберегти спокій і витримку. У вас попереду світла смуга, потрібно трохи більше терпіння.

Стрілець

Зміна ситуації буде дуже корисною. Усі поїздки будуть вдалими та результативними. На вас чекає приємний сюрприз від рідних. Нові ідеї можуть захлеснути вас із головою. Але не забувайте про відпочинок.

Козеріг

Якщо вам сьогодні не хочеться займатися тим, до чого не лежить душа — не робіть цього. Прекрасний час позбутися всього старого й обтяженого гірким досвідом. Заплануйте вечір із сім'єю.

Водолій

У вас будуть нові зобов'язання. Якщо ви поставитеся до них відповідально — успіх гарантований. Сьогодні також важливо не відмовляти в допомозі тим, хто за нею звернутися.

Риби

День сприятливий для всього нового — роботи, стосунків, бізнес-ідей. Але сьогодні як ніколи важливо дослухатися до власної інтуїції. У другій половині дня краще не ухвалювати рішення, пов'язані з фінансами.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ