"Рот". Лунный календарь на 26 октября 2022 года

Сегодня категорически нельзя злиться — это очень плохо скажется на общем самочувствии и даже приведет к финансовым трудностям в будущем. Раздражительность и болтливость — также под запретом.

Related video

Второй лунный день. Символ дня — "Рот". Сегодня хороший день для начала всего нового, особенно успешными будут бизнес-проекты, связанные с индустрией красоты. Также полезными и эффективными будут все оздоровительные процедуры — организм знает, что ему нужно.

Второй лунный день – день щедрости, доброты и альтруизма. В этот день нужно обязательно дарить подарки, делать благотворительные взносы и не скупиться на теплые слова и искренние комплименты. Категорически нельзя злиться — это очень плохо скажется на общем самочувствии и даже приведет к финансовым трудностям в будущем. Раздражительность и болтливость — также под запретом.

Очень важно сегодня придерживаться диеты, умеренно употреблять алкогольные напитки.

От стрижки волос в этот день лучше отказаться. А вот от секса — не стоит. Это хорошее время для обмена энергиями.

Луна в знаке Скорпион

Эмоциональное возбуждение в этот день усиливается. Нарастают истеричность и напряженность. Мы идем на поводу страстей. В эти дни мы бываем недовольны и собой и окружающими, все и всех видим в черных тонах. Кажется. что единственными правильными решениями будут кардинальные перемены. Но резких движений делать не надо — это желание возникает лишь из-за обострившейся зависимости от мимолетных перепадов настроений.

В дни Скорпиона мы можем стать раздражительными, нервными и хмурыми. Вместе с тем повышается чувствительность, и мы можем, например, остро ощутить угрожающую опасность, хотя раньше этого не замечали. Поэтому это время лучше использовать во благо — углубиться в спокойный самоанализ, заняться своим физическим здоровьем. Помните — мир не будет казаться таким угрюмым, если мы хоть немного усовершенствуем себя.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ