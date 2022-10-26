"Рот". Місячний календар на 26 жовтня 2022 року

Сьогодні категорично не можна злитися — це дуже погано позначиться на загальному самопочутті і навіть призведе до фінансових труднощів у майбутньому. Дратівливість і балакучість також під забороною.

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Другий місячний день. Символ дня — "Рот". Сьогодні добрий день для початку всього нового, особливо успішними будуть бізнес-проєкти, пов'язані з індустрією краси. Також корисними та ефективними будуть усі оздоровчі процедури — організм знає, що йому потрібно.

Другий місячний день – день щедрості, доброти та альтруїзму. Цього дня потрібно обов'язково дарувати подарунки, робити благодійні внески та не скупитися на теплі слова та щирі компліменти. Категорично не можна злитися — це дуже погано позначиться на загальному самопочутті і навіть призведе до фінансових труднощів у майбутньому. Дратівливість і балакучість також під забороною.

Дуже важливо сьогодні дотримуватись дієти, помірно вживати алкогольні напої.

Від стрижки волосся цього дня краще відмовитись. А ось від сексу — не варто. Це добрий час для обміну енергіями.

Місяць у знаку Скорпіон

Емоційне збудження у цей день посилюється. Наростають істеричність та напруженість. Ми йдемо на поводі у пристрастей. У ці дні ми буваємо незадоволені і собою і оточенням, все і всіх бачимо у чорних тонах. Здається. що єдиними правильними рішеннями будуть кардинальні зміни. Але різких рухів робити не треба — це бажання виникає лише через залежність від швидкоплинних перепадів настроїв, що загострилася.

У дні Скорпіона ми можемо стати дратівливими, нервовими та похмурими. Натомість підвищується чутливість, і ми можемо, наприклад, гостро відчути загрозливу небезпеку, хоча раніше цього не помічали. Тому цей час краще використати на благо — заглибитись у спокійний самоаналіз, зайнятися своїм фізичним здоров'ям. Пам'ятайте — світ не буде таким похмурим, якщо ми хоч трохи вдосконалимо себе.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ