Одноклассница Тейлор Свифт рассказала, за что певицу ненавидели в школе

Оказалось, что Свифт писала песни о парнях из школы.

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30-летняя Джессика Маклейн, которая училась с певицей Тейлор Свифт в одной школе, записала видео в котором рассказала, за что будущую суперзвезду не любили одноклассники. Видео быстро стало вирусным. Об этом пишет Daily Mail.

По словам Джессики, "не так уж много людей могли сказать о ней что-то хорошее". Другие школьники недолюбливали Тейлор.

Джессика Маклейн, рассказала, что она училась в средней школе Хендерсонвилля в Нэшвилле, штат Теннесси, с Тейлор Свифт около года в 2006 году.

[ + – ] Фото Тейлор Свифт из школьного альбома Фото: Скриншот

Певица, которая выросла в Вайомиссинге, штат Пенсильвания, переехала в Теннесси, когда ей было 14 лет. Она училась в местной школе около двух лет, а потом перешла на домашнее обучение, когда ее карьера пошла вверх.

"Когда она только начала добиваться успеха, большинство людей ее ненавидели", — призналась Джессика, которая отметила, что к числу ненавистников певицы не относилась и почти с ней не общалась.

Джессика сказала, что одноклассники Тейлор распространяли о ней злобные слухи, а парни, о которых она писала песни – были очень недовольны, ведь теперь все в США напевали песни, где они были изображены в нелучшем виде. Школьники говорили, что Тейлор "стервозная" и не общались с ней.

"В старшей школе было не так много людей, которые могли бы сказать о ней что-то хорошее. Люди говорили, что она стерва, говорили: "она злая и обсуждает других", — вспоминает Джессика.

[ + – ] Фото будущей звезды Тейлор Свифт из школьного альбома Фото: Скриншот

Тейлор, как известно, привлекла внимание музыкального магната Скотта Борчетты на выставке в кафе Bluebird в Нэшвилле в 2005 году, и он подписал с ней контракт с Big Machine Records и в конечном итоге помог ей начать ее масштабную карьеру.

Она выпустила свой дебютный альбом под названием Taylor Swift в октябре 2006 года, и он быстро привлек к ней внимание, заняв пятое место в Billboard 200 США и оставаясь в этом чарте более 150 недель.

Но когда ее карьера пошла в гору, Джессика сказала, что ее "ревнивые" одноклассники начали распространять злобные слухи о том, что семья Тейлор "купила ее славу" и подкупила Скотта, чтобы он подписал ее на свой лейбл.

Джессика пояснила, что другие студенты тоже пытались добиться успеха, но у них ничего не получилось, так что подростковая зависть вполне объяснима.

Три года спустя, в 2009 году, Тейлор пригласила весь свой класс на вручение наград Country Music Association Awards. И по мнению Джессики, она это сделала, чтобы утереть нос всем недоброжелателям.

"Она пригласила нас, чтобы сказать: "да пошли вы!". И мы это заслужили", — резюмировала бывшая одноклассница звезды.

Ранее другой пользователь TikTok, под ником @AloneInLondon, рассказывал, что учился с Тейдор Свифт, часто бывал у нее дома и даже написал с нею песню.