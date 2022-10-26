Однокласниця Тейлор Свіфт розповіла, за що співачку ненавиділи у школі

З'ясувалося, що Свіфт писала пісні про хлопців зі школи.

Related video

30-річна Джессіка Маклейн, яка навчалася зі співачкою Тейлор Свіфт в одній школі, записала відео, в якому розповіла, за що майбутню суперзірку не любили однокласники. Відео швидко стало вірусним. Про це пише Daily Mail.

За словами Джессіки, "не так багато людей могли сказати про неї щось хороше". Інші школярі недолюблювали Тейлор.

Джессіка Маклейн розповіла, що вона навчалася в середній школі Хендерсонвілля в Нешвіллі, штат Теннессі, з Тейлор Свіфт майже рік у 2006 році.

[ + – ] Фото Тейлор Свіфт зі шкільного альбому Фото: Скриншот

Співачка, яка виросла у Вайоміссінгу, штат Пенсільванія, переїхала до Теннессі, коли їй було 14 років. Вона навчалася у місцевій школі приблизно два роки, а потім перейшла на домашнє навчання, коли її кар'єра пішла вгору.

"Коли вона тільки почала досягати успіху, більшість людей її ненавиділи", — зізналася Джессіка, яка зазначила, що не була одною з ненависників співачки і майже з нею не спілкувалася.

Джессіка сказала, що однокласники Тейлор розповсюджували про неї злісні чутки, а хлопці, про яких вона писала пісні — були дуже незадоволені, адже тепер у США співали пісні, де вони були зображені в ненайкращому вигляді. Школярі говорили, що Тейлор "стервозна" і не спілкувалися з нею.

"У старшій школі було не так багато людей, які могли б сказати про неї щось добре. Люди говорили, що вона стерво, говорили: "вона зла й обговорює інших", — згадує Джессіка.

[ + – ] Фото майбутньої зірки Тейлор Свіфт зі шкільного альбому Фото: Скриншот

Тейлор, як відомо, привернула увагу музичного магната Скотта Борчетти на виставці в кафе Bluebird у Нешвіллі в 2005 році, і він підписав із нею контракт із Big Machine Records і зрештою допоміг їй розпочати її масштабну кар'єру.

Вона випустила свій дебютний альбом під назвою Taylor Swift у жовтні 2006 року, і він швидко привернув до неї увагу, посівши п'яте місце в Billboard 200 США та залишаючись у цьому чарті понад 150 тижнів.

Але коли її кар'єра пішла в гору, Джессіка сказала, що її "ревниві" однокласники почали розповсюджувати злісні чутки про те, що сім'я Тейлор "купила її славу" і підкупила Скотта, щоб він підписав її на свій лейбл.

Джессіка пояснила, що інші студенти теж намагалися досягти успіху, але в них нічого не вийшло, тож підліткова заздрість цілком зрозуміла.

Через три роки, в 2009 році, Тейлор запросила весь свій клас на вручення нагород Country Music Association Awards. І на думку Джессіки, вона це зробила, щоб втерти носа всім недоброзичливцям.

"Вона запросила нас, щоб сказати: "та пішли ви!". І ми це заслужили", — резюмувала колишня однокласниця зірки.

Раніше інший користувач TikTok, під ніком @AloneInLondon, розповідав, що навчався з Тейлор Свіфт, часто бував у неї вдома і навіть написав із нею пісню.