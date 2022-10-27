"Светильник". Лунный календарь на 27 октября 2022 года

Сегодня идеально планировать дела на следующий месяц, творческие планы, бизнес-идеи, проекты и замыслы — все это имеет огромный шанс на успешную реализацию.

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Символ дня – "Светильник". Это красивый, светлый и чистый день. Сегодня идеально планировать дела на следующий месяц, творческие планы, бизнес-идеи, проекты и замыслы — все это имеет огромный шанс на успешное воплощение и прекрасную реализацию.

Сегодня категорически нельзя думать о плохом, выяснять отношения, спорить и сквернословить. Нельзя желать плохого людям.

Очень полезно посидеть перед свечей, у костра, камина. День, когда прекрасно работают медитации, эффективны все духовные практики, лечебная йога. Время, когда нужно проанализировать свой прошлый опыт, отпустить давние обиды, особенно детские. Сегодня хорошо избавляться от комплексов и страхов, заниматься коррекцией собственного подсознания. Лучше этот день провести в покое, в одиночестве. А еще лучше – в молчании.

В этот день нежелательны большие физические и умственные нагрузки. Организм еще обессилен после Новой Луны.

Нужно воздержаться от употребления алкоголя, кофе и крепкого чая, а также не есть мяса и какой-либо другой "грубой" и тяжелой пищи.

От стрижки волос лучше отказаться. Секс, по возможности, отложить.

Луна в знаке Скорпион

Эмоциональное возбуждение в этот день усиливается. Нарастают истеричность и напряженность. Мы идем на поводу страстей. В эти дни мы бываем недовольны и собой и окружающими, все и всех видим в черных тонах. Кажется. что единственными правильными решениями будут кардинальные перемены. Но резких движений делать не надо — это желание возникает лишь из-за обострившейся зависимости от мимолетных перепадов настроений.

В дни Скорпиона мы можем стать раздражительными, нервными и хмурыми. Вместе с тем повышается чувствительность, и мы можем, например, остро ощутить угрожающую опасность, хотя раньше этого не замечали. Поэтому это время лучше использовать во благо — углубиться в спокойный самоанализ, заняться своим физическим здоровьем. Помните — мир не будет казаться таким угрюмым, если мы хоть немного усовершенствуем себя.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ