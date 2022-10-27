"Світильник". Місячний календар на 27 жовтня 2022 року

Сьогодні ідеально планувати справи на наступний місяць, творчі плани, бізнес-ідеї, проєкти та задуми — це має величезний шанс на успішну реалізацію.

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Символ дня — "Світильник". Це гарний, світлий та чистий день. Сьогодні ідеально планувати справи на наступний місяць, творчі плани, бізнес-ідеї, проєкти та задуми — все це має величезний шанс на успішне втілення та чудову реалізацію.

Сьогодні категорично не можна думати про погане, з'ясовувати стосунки, сперечатися та лихословити. Не можна бажати поганого людям.

Дуже корисно посидіти перед свічками, біля вогнища, каміна. День, коли чудово працюють медитації, ефективні усі духовні практики, лікувальна йога. Час, коли потрібно проаналізувати свій минулий досвід, відпустити давні образи, особливо дитячі. Сьогодні добре позбавлятися комплексів і страхів, коригувати власну підсвідомість. Найкраще цей день провести у спокої, на самоті. А ще краще — у мовчанні.

У цей день небажані великі фізичні та розумові навантаження. Організм ще знесилений після Нового Місяця.

Потрібно утриматися від вживання алкоголю, кави та міцного чаю, а також не їсти м'яса та будь-якої іншої "грубою" та важкої їжі.

Від стрижки волосся краще відмовитись. Секс, наскільки можна, відкласти.

Місяць у знак Скорпіон

Емоційне збудження у цей день посилюється. Наростають істеричність та напруженість. Ми йдемо щодо пристрастей. У ці дні ми буваємо незадоволені і собою, і оточенням, все і всіх бачимо у чорних тонах. Здається, що єдиними правильними рішеннями будуть кардинальні зміни. Але різких рухів робити не треба — це бажання виникає лише через залежність від швидкоплинних перепадів настроїв, що загострилася.

У дні Скорпіона ми можемо стати дратівливими, нервовими та похмурими. Натомість підвищується чутливість, і ми можемо, наприклад, гостро відчути загрозливу небезпеку, хоча раніше цього не помічали. Тому цей час краще використати на благо — заглибитись у спокійний самоаналіз, зайнятися своїм фізичним здоров'ям. Пам'ятайте — світ не буде таким похмурим, якщо ми хоч трохи вдосконалимо себе.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ