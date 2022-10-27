Певец Витас может сесть в тюрьму

Витас уже неоднократно оказывался в поле зрения полиции из-за своей несдержанности. Теперь ему грозит от четірех месяцев до двух лет за решеткой.

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43-летний российский певец Витас, настоящее имя которого Виталий Грачев, может попасть за решетку, поскольку на него заведено уголовное дело после того, как он в караоке-баре в центре Москвы брызнул из перцового баллончика в глаза 38-летнему чиновнику из Минтруда Султану Джандигову вечером 24 октября, сообщают ряд росСМИ и телеграмм-каналов. Инцидент произошел на Садово-Кудринской улице.

Причиной стало то, что мужчины не смогли поделить микрофон.

"Граждане не смогли разобраться, кто следующим будет петь. Джандигов попытался все объяснить Грачеву, но последний неожиданно выхватил баллончик и направил струю в глаза сопернику", – рассказали очевидцы следователям. Они заверяют, что потерпевший пытался решить конфликт словесно, поэтому применение баллончика не может считаться самозащитой.

Пострадавший обратился за медпомощью и в полицию. У него диагностировали химический ожог роговицы глаза и конъюнктивит.

Теперь Витасу грозит арест до четырех месяцев или исправительные работы за умышленном причинении легкого вреда здоровью. Если же суд признает перцовый баллончик оружием, то музыканту светит два года за решеткой.

Сейчас артист находится под подпиской о невыезде и никак не комментирует случившееся. Его продюсер Сергей Пудовкин очень надеется, что конфликт удастся решить без судебных разбирательств. По его словам, певец чувствует себя "раздавленным".

"Это все его расстраивает. Он понимает, что конфликты и агрессия – это путь к саморазрушению… Часто бывает в заведениях подобного толка: не так посмотрел, не ту песню исполнил. Близкие столики, громкие звуки, девушки – и пошло-поехало" Все мы немножко драчуны: и мальчики, и девочки. Я никогда не отрицал: чем больше популярность, тем больше шансов из-за банальности стать героем скандальной ситуации", – заявил он.

Пудовкин также просит потерпевшего выйти на связь:

"Я от себя лично хочу попросить и обратиться именно с той самой перспективой досудебного решения. Не надо сейчас судов".

Витас уже не впервые становится героем подобных инцидентов. 10 мая 2013 года певец, управляя автомобилем Infiniti, совершил наезд на 29-летнюю велосипедистку, после чего его автомобиль столкнулся с припаркованными рядом Hyundai и Mercedes. В ходе выяснения обстоятельств аварии он применил насилие в отношении командира отдельной роты ППС отдела полиции по обслуживанию ВВЦ УВД по Северо-Восточному административному округу МВД по Москве, "находившегося в форменном обмундировании и при исполнении служебных обязанностей, ударив его ногой по телу". Артиста оштрафовали на 130 тысяч рублей и отобрали права на полтора года.

В марте 2018 года Витас получил семь суток административного ареста за то, что устроил стрельбу в Барвихе, будучи пьяным. Он напугал соседей, которые вызвали полицию. Сам артист в это время заперся у себя в доме. Когда его все же вывели на улицу, Витас заявил, что стрелял по воронам из стартового пистолета.

Витас получил известность исполнением музыкальных произведений в разных жанрах фальцетом. Наиболее известные песенные хиты в его исполнении — "Опера № 2" и "Седьмой элемент". Музыкант вырос в Одессе.

[ + – ] Самая известная песня Витаса "Опера №2"

Напомним, Витас снялся в фильме "Мулан".