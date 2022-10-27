Співак Вітас може сісти у в'язницю

Вітас уже неодноразово опинявся в полі зору поліції через свою нестриманість. Тепер йому загрожує від чотирьох місяців до двох років за ґратами.

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43-річний російський співак Вітас, справжнє ім'я якого Віталій Грачов, може потрапити за ґрати, оскільки на нього завели кримінальну справу після того, як він у караоке-барі в центрі Москви бризнув із перцевого балончика в очі 38-річному чиновнику з Мінпраці Султану Джандігову ввечері 24 жовтня, повідомляє низка росЗМІ й телеграм-каналів. Інцидент трапився на Садово-Кудринській вулиці.

Причиною стало те, що чоловіки не змогли поділити мікрофон.

"Громадяни не змогли розібратися, хто наступним співатиме. Джандігов спробував усе пояснити Грачову, але останній несподівано вихопив балончик і направив струмінь у вічі супернику", — розповіли очевидці слідчим. Вони запевняють, що потерпілий намагався вирішити конфлікт словесно, тому застосування балончика не може вважатися самозахистом.

Потерпілий звернувся за медичною допомогою та в поліцію. У нього діагностували хімічний опік рогівки ока та кон'юнктивіт.

Тепер Вітасу загрожує арешт до чотирьох місяців або виправні роботи за навмисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю. Якщо ж суд визнає перцевий балончик зброєю, то музикантові світить два роки за ґратами.

Зараз артист перебуває під підпискою про невиїзд і ніяк не коментує те, що сталося. Його продюсер Сергій Пудовкін дуже сподівається, що конфлікт вдасться вирішити без судових розглядів. За його словами, співак почувається "розчавленим".

"Це все його засмучує. Він розуміє, що конфлікти й агресія — це шлях до саморуйнування… Часто буває в закладах такого штибу: не так подивився, не ту пісню виконав. Близькі столики, гучні звуки, дівчата — і пішло-поїхало. Усі ми трошки забіяки: і хлопчики, і дівчатка. Я ніколи не заперечував: чим більша популярність, тим більше шансів через банальність стати героєм скандальної ситуації", — заявив він.

Пудовкін також просить потерпілого вийти на зв'язок:

"Я від себе особисто хочу попросити і звернутися саме з тією перспективою досудового рішення. Не треба зараз судів".

Вітас не вперше стає героєм подібних інцидентів. 10 травня 2013 року співак, керуючи автомобілем Infiniti, скоїв наїзд на 29-річну велосипедистку, після чого його автомобіль зіткнувся з припаркованими поряд Hyundai і Mercedes. У ході з'ясування обставин аварії він застосував насильство щодо командира окремої роти ППС відділу поліції з обслуговування ВВЦ УВС у Північно-Східному адміністративному окрузі МВС Москви, який "перебував у форменому обмундируванні та під час виконання службових обов'язків, вдаривши його ногою по тілу". Артиста оштрафували на 130 тисяч рублів і відібрали права на півтора року.

У березні 2018 року Вітас отримав сім діб адміністративного арешту за те, що вчинив стрілянину в Барвісі, п'яний. Він налякав сусідів, які викликали поліцію. Сам артист у цей час замкнувся в себе у будинку. Коли його все ж таки вивели на вулицю, Вітас заявив, що стріляв по воронах зі стартового пістолета.

Вітас отримав популярність виконанням музичних творів у різних жанрах фальцетом. Найбільш відомі пісенні хіти в його виконанні — "Опера № 2" та "Сьомий елемент". Музикант виріс в Одесі.

[ + – ] Найвідоміша пісня Вітаса "Опера №2"

Нагадаємо, Вітас знявся у фільмі "Мулан".