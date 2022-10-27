Американец 320 раз притворился мертвым, чтобы получить роль трупа в сериале (видео)
После 200 ролика Нэлли написали создатели криминальнногго сериала "C.S.I.: Вегас и предложили роль.
42-летний житель Элизабеттауна (штат Кентукки, США) Джош Нэлли так мечтал получить хоть крохотную роль в сериале "C.S.I.: Вегас", что опубликовал у себя в TikTok несколько сотен видео, в которых очень убедительно изображал покойника. К середине июля и примерно через 200 видеороликов создатели шоу обратили на него внимание, и 3 ноября мужчина появится в эпизоде судебно-криминальной драмы на канале CBS, сообщает The Courier-Journal of Louisville.
Мужчина работает менеджером ресторана в соседнем городе. В течение всего последнего года американец снимал ролики, где притворяется мертвым. Для съемок он выбирал задний двор своего дома, заброшенные здания закрытого кемпинга, берега водоемов, бассейны, тротуары, а также близлежащие парки, такие как Бернхеймский лес и Сондерс-Спрингс. Обычно он делал это на выходных, снимая сразу по несколько видео. Жути роликам добавляют три собаки Джоша, которые лизали ему лицо, пока мужчина изображал труп.
@living_dead_josh #Totinos425 #foryoupage #fyp ♬ Night Trouble - Petit Biscuit
Чаще всего он снимает видео на телефон и штатив, но время от времени прибегает к помощи друзей семьи. Метод Нэлли прост: он делает пару глубоких вдохов, а затем задерживает дыхание примерно на 25 секунд и пытается оставаться как можно более неподвижным.
Позже Джош признался, что таким образом просто развлекался и не ожидал, что кто-то серьезно отреагирует на его перфомансы:
"Я тратил много времени на TikTok и пытался понять, что я могу сделать, чтобы попасть звезды TikTok и, возможно, – в фильм с минимальными усилиями".
Спустя более 200 видео продюсеры CBS написали ему по электронной почте, предложив роль в "C.S.I.: Вегас". Он сначала не поверил, но после обмена несколькими электронными письмами студия отправила его летом в Лос-Анджелес. Нэлли объявил о своей новой роли в видео № 321. Он растянулся на Аллее славы в Голливуде рядом со звездой Марг Хельгенбергер, давней актрисы "CSI".
@living_dead_josh Tune in to the Season 2 premiere September 29th @csicbs #csivegas #cbs #dreamcometrue #goals #fyp #foryoupage ♬ Who Are You - The Who
Для съемок Нэлли гримировали два часа, чтобы превратить в персонаж со следами проведенного вскрытия. Съемочный процесс длился пять часов. Ему нужно было лежать на кушетке и делать то, что он умеет лучше всего, – притворяться мертвым.
Джейсон Трейси, шоураннер "C.S.I.: Вегас", сказал, что Нэлли идеально подходил для роли "тела на фоне морга":
"Никто не проводил более тщательной работы по прослушиванию на роль трупа, может быть, в истории телевидения. После 321 ролика или около того он добился успеха, и пришло время, чтобы его призвали в высшую лигу".
@living_dead_josh #fyp #csivegas #foryoupage ♬ Fallen down - Slowed - 「Incørrect」
Джон Нэлли – не большой поклонник криминального жанра и мало смотрит телевизор, однако он является фанатом оригинального сериала "CSI".
После дебюта в роли трупа Нэлли уже получил несколько предложений для съемок в новых проектах. Однако он заверил, что не прекратит снимать видео для 120 тысяч своих подписчиков. Он надеется, что кто-то вдохновится его настойчивостью и тоже сможет достичь желаемого.