Американец 320 раз притворился мертвым, чтобы получить роль трупа в сериале (видео)

После 200 ролика Нэлли написали создатели криминальнногго сериала "C.S.I.: Вегас и предложили роль.

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42-летний житель Элизабеттауна (штат Кентукки, США) Джош Нэлли так мечтал получить хоть крохотную роль в сериале "C.S.I.: Вегас", что опубликовал у себя в TikTok несколько сотен видео, в которых очень убедительно изображал покойника. К середине июля и примерно через 200 видеороликов создатели шоу обратили на него внимание, и 3 ноября мужчина появится в эпизоде ​​судебно-криминальной драмы на канале CBS, сообщает The Courier-Journal of Louisville.

Мужчина работает менеджером ресторана в соседнем городе. В течение всего последнего года американец снимал ролики, где притворяется мертвым. Для съемок он выбирал задний двор своего дома, заброшенные здания закрытого кемпинга, берега водоемов, бассейны, тротуары, а также близлежащие парки, такие как Бернхеймский лес и Сондерс-Спрингс. Обычно он делал это на выходных, снимая сразу по несколько видео. Жути роликам добавляют три собаки Джоша, которые лизали ему лицо, пока мужчина изображал труп.

Чаще всего он снимает видео на телефон и штатив, но время от времени прибегает к помощи друзей семьи. Метод Нэлли прост: он делает пару глубоких вдохов, а затем задерживает дыхание примерно на 25 секунд и пытается оставаться как можно более неподвижным.

Позже Джош признался, что таким образом просто развлекался и не ожидал, что кто-то серьезно отреагирует на его перфомансы:

"Я тратил много времени на TikTok и пытался понять, что я могу сделать, чтобы попасть звезды TikTok и, возможно, – в фильм с минимальными усилиями".

Спустя более 200 видео продюсеры CBS написали ему по электронной почте, предложив роль в "C.S.I.: Вегас". Он сначала не поверил, но после обмена несколькими электронными письмами студия отправила его летом в Лос-Анджелес. Нэлли объявил о своей новой роли в видео № 321. Он растянулся на Аллее славы в Голливуде рядом со звездой Марг Хельгенбергер, давней актрисы "CSI".

Для съемок Нэлли гримировали два часа, чтобы превратить в персонаж со следами проведенного вскрытия. Съемочный процесс длился пять часов. Ему нужно было лежать на кушетке и делать то, что он умеет лучше всего, – притворяться мертвым.

Джейсон Трейси, шоураннер "C.S.I.: Вегас", сказал, что Нэлли идеально подходил для роли "тела на фоне морга":

"Никто не проводил более тщательной работы по прослушиванию на роль трупа, может быть, в истории телевидения. После 321 ролика или около того он добился успеха, и пришло время, чтобы его призвали в высшую лигу".

Джон Нэлли – не большой поклонник криминального жанра и мало смотрит телевизор, однако он является фанатом оригинального сериала "CSI".

После дебюта в роли трупа Нэлли уже получил несколько предложений для съемок в новых проектах. Однако он заверил, что не прекратит снимать видео для 120 тысяч своих подписчиков. Он надеется, что кто-то вдохновится его настойчивостью и тоже сможет достичь желаемого.