Американець 320 разів прикинувся мертвим, щоб отримати роль трупа в серіалі (відео)

Після 200 ролика Неллі написали творці кримінального серіалу "C.S.I.: Вегас" і запропонували рол".

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42-річний житель Елізабеттауна (штат Кентуккі, США) Джош Неллі так мріяв отримати хоч крихітну роль у серіалі "C.S.I.: Вегас", що опублікував у себе в TikTok кілька сотень відео, в яких дуже переконливо зображував небіжчика. До середини липня та приблизно через 200 відеороликів творці шоу звернули на нього увагу, і 3 листопада чоловік з'явиться в епізоді судово-кримінальної драми на каналі CBS, повідомляє The Courier-Journal of Louisville.

Чоловік працює менеджером ресторану в сусідньому місті. Протягом усього останнього року американець знімав ролики, де прикидається мертвим. Для зйомок він обирав заднє подвір'я свого будинку, покинуті будівлі закритого кемпінгу, береги водойм, басейни, тротуари, а також прилеглі парки, такі як Бернхеймський ліс і Сондерс-Спрінгс. Зазвичай він робив це у вихідні, знімаючи відразу по кілька відео. Жаху роликам додають три собаки Джоша, які лизали йому обличчя, поки чоловік зображував труп.

Найчастіше він знімає відео на телефон і штатив, але час від часу вдається до допомоги друзів сім'ї. Метод Неллі простий: він робить кілька глибоких вдихів, а потім затримує подих приблизно на 25 секунд і намагається залишатися якомога нерухомим.

Пізніше Джош зізнався, що так просто розважався і не очікував, що хтось серйозно відреагує на його перфоманси:

"Я витрачав багато часу на TikTok і намагався зрозуміти, що я можу зробити, щоб потрапити зірки TikTok і, можливо, — у фільм із мінімальними зусиллями".

Через понад 200 відео продюсери CBS написали йому на електронну пошту, запропонувавши роль у "C.S.I.: Вегас". Він спочатку не повірив, але після обміну кількома електронними листами студія відправила його влітку в Лос-Анджелес. Неллі оголосив про свою нову роль у відео № 321. Він розтягнувся на Алеї слави у Голлівуді поряд із зіркою Марж Хелгенбергер, давньої акторки "CSI".

Для зйомок Неллі гримували дві години, щоб перетворити на персонаж зі слідами розтину. Знімальний процес тривав п'ять годин. Йому треба було лежати на кушетці та робити те, що він вміє найкраще, — прикидатись мертвим.

Джейсон Трейсі, шоураннер "C.S.I.: Вегас", сказав, що Неллі ідеально підходив для ролі "тіла на тлі моргу":

"Ніхто не проводив більш ретельної роботи з прослуховування на роль трупа, можливо, в історії телебачення. Після 321 ролика або більше він досяг успіху, і настав час, щоб його призвали до вищої ліги".

Джон Неллі — невеликий шанувальник кримінального жанру і мало дивиться телевізор, але він є фанатом оригінального серіалу "CSI".

Після дебюту в ролі трупа Неллі вже отримав кілька пропозицій для зйомок у нових проєктах. Однак він запевнив, що не припинить знімати відео для 120 тисяч своїх підписників. Він сподівається, що хтось надихнеться його наполегливістю і також зможе досягти бажаного.