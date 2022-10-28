День, когда все будет получаться. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 октября 2022 года

Несмотря на то, что коридор затмений еще не закончился, день обещает много хороших событий и приятных неожиданностей.

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Овен

Коридор затмений даст о себе знать напряженной атмосферой вокруг — желание поссориться будет сегодня очень велико. И это касается и работы, и дома. Держите себя в руках, а язык — за зубами.

Телец

Вам сегодня лучше остаться дома и если есть такая возможность вообще не заниматься рабочими вопросами. Постарайтесь также не тратить деньги и не обещать того, что вам тяжело будет выполнить.

Близнецы

День обещает интересные предложения по работе. Отложите все второстепенные и бытовые дела и пересмотрите еще раз свои планы на будущее. Возможно, вы приближаетесь к мечте, просто пока не узнаете ее.

Рак

У Раков будет большой соблазн сказать неправду или же попытаться схитрить. Этого делать не стоит — вас быстро разоблачат. Во второй половине дня будут хорошие новости издалека, возможно от родственников.

Лев

Львам сегодня придется потрудится. Не смотря на то, что это последний рабочий день недели, вложите в работу максимум сил — это принесет неплохие дивиденды уже в ближайшем будущем. Вечером лучше остаться дома.

Дева

Девы могут сегодня пережить неприятные моменты критики со стороны руководства. Не огорчайтесь сильно и не спорьте. Избежав конфликта, вы выиграете в финансовом вопросе и продемонстрируете свою независимость от чужого мнения.

Весы

У Весов сегодня накопилось много бытовых проблем, которые лучше всего больше не откладывать. Рабочий день не сулит особых хлопот, поэтому вечер обещает быть приятным и легким.

Скорпион

У вас сегодня — день хороших новостей. Причем, везти будет практически во всем, за что вы возьметесь. Но будьте осторожны в финансовых вопросах — здесь лучше не экономить на близких, но и избежать непредвиденных трат.

Стрелец

Стрельцам сегодня важно не принимать необдуманных решений и не спешить с выводами. День обещает серьезные предложения по работе. Но помните о том, что лучше семь раз отмерять и только один — отрезать.

Козерог

Козерогам лучше всего сегодня отдохнуть и перезарядиться. Уделите время родным и близким людям, сходите в гости или позовите к себе друзей. Восстановив силы, вы сумеете понять чего на самом деле хотите.

Водолей

У Водолеев будет приятный легкий день, который к тому же принесет прибыль. Настроение может испортить напряженная ситуация на дороге, поэтому перестрахуйтесь и не пользуйтесь сегодня автомобилем.

Рыбы

Рыбам можно смело планировать дальние поездки — они будут успешными и результативными. Также сегодня важно уделить внимание собственному здоровью и не отказывать в помощи, если о ней у вас попросят.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ