День, коли все вдаватиметься. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 жовтня 2022 року

Незважаючи на те, що коридор затемнення ще не закінчився, день обіцяє багато хороших подій і приємних несподіванок.

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Овен

Коридор затемнень дасться взнаки напруженою атмосферою навколо — бажання посваритися буде сьогодні дуже велике. І це стосується і роботи, і вдома. Тримайте себе в руках, а язик — за зубами.

Телець

Вам сьогодні краще залишитися вдома і, якщо є така можливість, взагалі не займатися робочими питаннями. Спробуйте також не витрачати гроші та не обіцяти того, що вам важко буде виконати.

Близнюки

День обіцяє цікаві пропозиції щодо роботи. Відкладіть усі другорядні та побутові справи й перегляньте ще раз свої плани на майбутнє. Можливо, ви наближаєтеся до мрії, просто поки не впізнаєте її.

Рак

У Раків буде велика спокуса сказати неправду або спробувати схитрувати. Цього робити не варто — вас швидко викриють. У другій половині дня будуть хороші новини здалеку, можливо, від родичів.

Лев

Левам сьогодні доведеться попрацювати. Незважаючи на те, що це останній робочий день тижня, вкладіть у роботу максимум сил — це принесе непогані дивіденди вже найближчим часом. Увечері краще залишитися вдома.

Діва

Діви можуть сьогодні пережити неприємні моменти критики з боку керівництва. Не засмучуйтесь сильно та не сперечайтеся. Уникнувши конфлікту, ви виграєте у фінансовому питанні та продемонструєте свою незалежність від чужої думки.

Терези

У Терезів сьогодні накопичилося багато побутових проблем, які найкраще більше не відкладати. Робочий день не обіцяє особливого клопоту, тому вечір обіцяє бути приємним і легким.

Скорпіон

У вас сьогодні день хороших новин. Причому щаститиме практично в усьому, за що ви візьметеся. Але будьте обережні у фінансових питаннях — тут краще не економити на близьких, а й уникнути непередбачених витрат.

Стрілець

Стрільцям сьогодні важливо не ухвалювати недумані рішення та не поспішати з висновками. День обіцяє серйозні пропозиції щодо роботи. Але пам'ятайте, що краще сім разів відміряти й тільки один — відрізати.

Козеріг

Козерогам найкраще сьогодні відпочити й перезарядитися. Приділіть час рідним і близьким людям, сходіть у гості чи покличте до себе друзів. Відновивши сили, ви зможете зрозуміти, чого насправді хочете.

Водолій

У Водоліїв буде приємний легкий день, який до того ж принесе прибуток. Настрій може зіпсувати напружена ситуація на дорозі, тож перестрахуйтеся та не користуйтеся сьогодні автомобілем.

Риби

Рибам можна сміливо планувати далекі поїздки — вони будуть успішними та результативними. Також сьогодні важливо приділити увагу власному здоров'ю та не відмовляти в допомозі, якщо про неї у вас попросять.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ