"Леопард". Лунный календарь на 28 октября 2022 года

Время, когда организм человека наполнен энергией и потенциалом. Силу этой энергии обязательно нужно направить в созидающее русло, иначе она сработает в обратном направлении.

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Третий лунный день. Символ дня — "Леопард". Время, когда организм человека наполнен энергией и потенциалом. Силу этой энергии обязательно нужно направить в созидающее русло, иначе она сработает в обратном направлении.

Это день активной работы с отрицательными мыслями и эмоциями. Необходимо трансформировать их в положительные, строго контролировать свои эмоции, не давать им волю.

Сегодня хорошо работать со своими страхами, недостатками, отказываться от вредных привычек — если вы их осознали и решили от них избавиться.

Это хороший день для начала новых дел, продуманные тщательно риски будут оправданы. И, скорее всего, в итоге вы будете пить шампанское.

День, когда неожиданности сыплются как из рога изобилия.

Очень полезно в этот день практиковать оздоровительные процедуры, йогу, китайские искусства у-шу и цигун. Каратэ и дзюдо также соответствуют ритмам дня. Все эти методики направлены на овладение энергиями. Хорошо в 3-й лунный день и просто заняться спортом – для души и тела.

Луна в знаке Стрелец

После напряженных дней Скорпиона приходит умиротворение. Люди тянутся к порядку и стабильности. Они становятся спокойными и уравновешенными. В эти дни нам хочется получать советы, рекомендации, выполнять правила, соблюдать режимы. В этот момент нам нужны учителя и помощники.

Это время, когда нам важно ощущать себя полезными обществу, укрепить свой профессионализм, чувствовать себя уверенней и осознавать стабильность своего положения.

Это лучшие дни для успешной преподавательской работы, мы лучше учимся сами и учим других. Дни благоприятны для получения новых знаний, приобретения новых навыков, а также передачи знаний другим. Если вас в эти дни просят совета — советуйте, помогайте найти ответ. А вот если не просят – воздержитесь от этого.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ